Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Hali’ni ziyaret ederek, KAYSEM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Burhanettin Acar ile görüştü.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi’ni (KAYSEM) ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Hali’ndeki hizmetlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hal Kompleksi’ndeki esnaflara bereketli kazançlar dileyen Başkan Büyükkılıç, KAYSEM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Burhanettin Acar ile görüştü. Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi’mizi ziyaret ederek, KAYSEM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Burhanettin Acar ile bir araya geldik. Şehrimizin gıda zincirinde önemli bir yeri olan hal kompleksimizin tüm çalışanlarına kolaylıklar diliyorum” dedi.

Acar da Başkan Büyükkılıç’a, ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.