Kayseri Büyükşehir Belediyesi; kentte 1 yıl içerisinde Çocuk Festivali’nden Gençlik Festivali’ne, Avrupalı Türkler Festivali’nden Kayseri Altın Eller Festivali’ne kadar birbirinden renkli ve özel festivaller düzenledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; kentte 1 yıl içerisinde Çocuk Festivali’nden Gençlik Festivali’ne, Avrupalı Türkler Festivali’nden Kayseri Altın Eller Festivali’ne kadar birbirinden renkli ve özel festivaller düzenledi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, her köşesinde tarihi ve kültürel mirasların eşsiz örneklerine ev sahipliği yapan kadim kent Kayseri’de kültür sanat alanındaki hizmetlere özel önem veriyor. Ulaşımdan altyapıya, eğitimden sağlığa, tarımdan turizme, spordan kültür sanata hemen her alanda yatırım ve hizmetleriyle Kayserililerin gönlünde taht kuran Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2022 yılında çeşitli kültürel etkinlik ve faaliyetlerde vatandaşlarla kucaklaşmaya da ayrı bir önem verdi. Kayseri’yi kültür ve sanatın merkezi haline getirme yolunda gayret gösteren Büyükşehir Belediyesi, bu çerçevede 2022 yılı içerisinde gerçekleştirdiği festivallerle Kayserilileri bir araya getirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 yılındaki ilk festivali, Başkan Büyükkılıç’ın özel ilgi gösterdiği çocuklara yönelik oldu. 23 Nisan 2022’de Büyükşehir Spor A.Ş. Talas Paraşüt İndirme Alanı’nda ‘Çocuk Festivali’ gerçekleştirdi. Miniklerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel düzenlenen ‘Çocuk Festivali’nde birbirinden farklı ve eğlenceli etkinlikler ile çocuklar eğlenceye doydu. Engelli bireylere en iyi hizmeti verebilmek ve engelsiz bir yaşam için çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç’ın talimatlarıyla, 14 Mayıs’ta Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi ve Spor A.Ş. işbirliğinde Engelsiz Bahar Şenliği düzenleyerek, engelleri ortadan kaldıran etkinliklerle gönüllerde yer aldı. Genç dostu Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik etkinlik ve faaliyetlerini hız kesmeden sürdürürken, 2022 yılında da gençleri unutmadı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla, kültür sanat ve spor alanında yoğun ilgi gören birçok etkinlik ve faaliyet gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, 21-28 Mayıs’ta Üniversite Gençlik Spor Festivali’nde gençlerle buluştu. Festivale katılan ve binlerce gence seslenen Başkan Büyükkılıç, “Hep beraber sizlerle el ele, gönül gönüle bu şehri daha güzel günlere taşımak için çırpınıyoruz” dedi. Öğrenci dostu Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılı yaz aylarına da muhteşem etkinliklerle giriş yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde kültür sanat etkinliklerine özel önem veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsimine 9 Haziran’da muhteşem bir festival ile ‘merhaba’ dedi. Büyükşehir, 4 gün süren festivalde birbirinden ünlü sanatçıları gençlerle buluşturdu. Aralarında Tuğçe Kandemir, İkilem, İmera gibi ünlü isimlerin bulunduğu sanatçılar hayranlarına müzik ziyafeti sundu. Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında bir ilke daha imza atarak, Avrupalı gurbetçileri festivalde buluşturdu. 14 Temmuz’da Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Avrupa Kayserililer Birliği iş birliğinde düzenlenen Avrupa’daki Türkler Kayseri Buluşması törenine katıldı. Günlerce süren festivalde birbirinden özel sanatçılar konser verirken, gurbetçiler de hem Kayseri’yi daha yakından tanıdı hem de birlik ve beraberliğin en güzel örneğini sergiledi. 28 Temmuz’da Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla 17 şehirden 33 sanat dalının yer alacağı ve 31 sanatçının katılacağı Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali düzenledi. Bir ilke daha imza atan ve sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde Türk el sanatlarının gelişimine katkı sağlayan KAYMEK, bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla çok anlamlı bir festival gerçekleştirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Kayserililere sporu sevdiren kuruluşu Spor A.Ş. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde çocuklara yönelik AVM Çocuk Şenliği düzenledi. Büyükşehir Spor A.Ş. 28, 29 ve 30 Ekim tarihlerinde spor ve eğlence dolu aktivitelerle Cumhuriyet Bayramı coşkusunu çocuklara doyasıya yaşattı. 30 Ekim’de Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, önemli turizm merkezlerinden birisi olan Yeşilhisar’ın hem turizm anlamında tanıtımına katkı sağlayan hem de nefes kesen yarışlara sahne olan 1’inci Off-Road Festivali’ne katıldı. Arazi aracına binen Başkan Büyükkılıç, aksiyon, macera ve heyecanı, yarışçılarla aynı anda yaşadı. Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra ilçe belediyelerinde de çok özel festivaller düzenlendi. 13 Haziran’da Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Akkışla Geleneksel Yeni Yoğurt Bayramı ve Kilim Festivali’ne katıldı. 3 Ağustos’ta Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Develi’de 38. Uluslararası Âşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali’ne katıldı. Akkışla’da ‘Festival Ağası’ seçilen Başkan Büyükkılıç, Türkmenlerin ağa kıyafetini giyerken, 7 Ağustos’ta Başkan Büyükkılıç, Özvatan Belediyesi’nin düzenlediği 6’ncı Geleneksel Kültür, Turizm ve Bal Festivali’ne katıldı. Yine aynı gün 7 Ağustos’ta Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ve Talas Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 1’inci Avşar Türkmenleri Şenliği’ne katılarak, Avşarlarla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç daha sonra 12 Eylül’de de Kahramanmaraşlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 2’nci Kültür Sanat Festivali’ne katıldı. 17 Eylül’de ise Büyükkılıç, Kayseri’de geleneksel olarak düzenlenen İncesu Geleneksel Kültür Turizm ve Üzüm Festivali’ne katılarak, İncesu’daki vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi, festivallerin yanı sıra, düzenlediği konserlerle de yıl içerisinde Kayserililere coşkulu günler yaşattı. 2 Şubat’ta Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra kültür sanat etkinliklerine verdiği önem çerçevesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı tarafından ücretsiz ‘Türk Halk Müziği Türkü Dağarcığı Konseri’ verildi. 7 Mart’ta ise Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu’nun gerçekleştirdiği muhteşem bir konser ile vatandaşlara müzik ziyafeti sundu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Tabip Odası işbirliği ile 14 Mart Tıp Bayramı Esat Kabaklı Konseri düzenledi. Konserde sevilen sanatçı Esat Kabaklı sahne aldı. Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı Gençlik Yürüyüşü ve Özgün Konseri ile taçlandırdı. Yine, Büyükşehir Belediyesi ve Valilik işbirliğinde 7 Ekim 2022’de 790 yıllık tarihi Sultanhanı Kervansarayı’nda Türk tarihi notalarıyla Orta Asya Türk Müziği rüzgârı estirildi. Sanatçı Sultanbekov, unutulmaz bir müzik şöleni yaşatırken, Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlediği Zafer Bayramı Konserleri ile Kayserililere 30 Ağustos’un coşkusunu doyasıya hissettirdi. Konserler çerçevesinde ikinci günde sahne alan sanatçılar Ayşen Kaya ve Baha sevilen parçaları Kayserililer için seslendirdi.

"Kayseri, festivaller şehri olacak"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, gelecek yıl da daha coşkulu, daha fazla dayanışma içerisinde festivaller düzenleneceğini belirtti. Başkan Büyükkılıç; “Yatırımlar şehri Kayseri’de hizmetten hizmete koşmaya devam ediyoruz. Şehrimiz yaptığımız etkinliklerle, kültür sanat çalışmalarıyla adeta festivaller şehri olma yolunda adım attı. 6 bin yıllık tarihi geçmişiyle medeniyetler şehri Kayseri’de düzenlediğimiz dev organizasyonlarla bu güzide kentimizi tanıtmaya, bugüne kadar olduğu gibi yarın da devam edeceğiz” diye konuştu.