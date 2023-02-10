Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, depremin merkez üssü Kahramanmaraş’a 20 personel ile birlikte gıda yüklü 10 araç ve mobil mutfak gönderildiğini, 20 kişilik aşçı ekibinin sürekli sahada hizmet vereceğini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, depremin merkez üssü Kahramanmaraş’a 20 personel ile birlikte gıda yüklü 10 araç ve mobil mutfak gönderildiğini, 20 kişilik aşçı ekibinin sürekli sahada hizmet vereceğini söyledi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 şiddetinde iki ayrı depremin ardından, ülke genelinden ve bazı ülkelerden bölgeye intikal eden ekiplerin depremde etkilenen tüm illerde yaraları sarma çalışmaları hız kazandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi de Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla deprem bölgesine gönderdiği personel, araç, gereç, yardım tırları ve iş makinelerinin yanı sıra seyyar olarak kullanılabilecek mobil mutfak da ekledi. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkânları sonuna kadar seferber ettiklerini kaydederek, büyük bir fedakârlık ve gayretle hayatları kurtarma, yaraları sarma mücadelesinin verildiği illerden Kahramanmaraş’a mobil mutfak gönderdiklerini belirtti. 10 araç ve 1 mobil mutfaktan oluşan 20 kişilik konvoyun bölgeye intikal ettiğini vurgulayan Büyükkılıç, açıklamasında şunları söyledi;

“Tüm ülke, bütün hemşehrilerimle Kayseri tek yürek depremzedelerin yanındayız. Depremin hemen ardından bölgeye gönderdiğimiz ekiplerimiz fedakârca çalışmalarını yürütürken, yardım tırlarımızda ihtiyaç maddelerini gerekli bölgelerde depremzedelere ulaştırıyor. Bunlara ilaveten Kahramanmaraş ilimizde depremzedelere yemek dağıtmak üzere mobil mutfak aracını gönderdik. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’a gıda yüklü 10 araç ve 1 mobil mutfaktan oluşan konvoyumuz daha yola çıktı. 20 kişilik aşçı ekibimiz sürekli sahada hizmet verecek.”

Büyükşehir Belediyesi’nin, deprem dolasıyla büyük hasarın oluştuğu kentlerden Kahramanmaraş’a gönderdiği mobil mutfak, aralarında aşçıların da olduğu 20 personel ile birlikte her gün depremzedelerin sıcak yemek ihtiyacını karşılamak üzere bölgede hizmet verecek.