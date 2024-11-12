Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; MÜSİAD’ın yeni üyeleriyle düzenlenen tanışma toplantısına katılarak, iş dünyasının şehir ekonomisindeki rolünü vurguladı ve iş insanlarına teşekkür etti.

Şehrin ekonomisine ve istihdamına değer katan iş insanlarıyla buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’ne (MÜSİAD) yeni katılan üyelerle yapılan tanışma toplantısına katıldı. Başkan Büyükkılıç, sanayi ve ticaretin gelişmesine öncülük eden iş insanlarının, şehrin kalkınmasındaki rolünü öne çıkararak, iş insanlarının her zaman yanlarında olacağına vurgu yaptı.

Büyükkılıç, sanayicilere ve iş dünyasına olan desteklerinin devam edeceğini belirterek; "Şehrimizin istihdamına ve ekonomisine katkı sağlayan MÜSİAD’a dâhil olan yeni üyelerle düzenlenen tanışma toplantısına katıldık. MÜSİAD’ımızın kıymetli üyeleri ile bir araya geldiğimiz bu toplantıya ev sahipliği yapan MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer’e, bu şehre değer katan tüm sanayicilerimize ve iş insanlarına teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.