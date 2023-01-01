Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın liderliğinde 2022 yılında birbirinden önemli ve anlamlı proje ve hizmetler ile dikkatleri üzerine çekerken, birçok alanda şehrin ufkunu ve vizyonunu genişletecek yeni yatırımlara imza attı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın liderliğinde 2022 yılında birbirinden önemli ve anlamlı proje ve hizmetler ile dikkatleri üzerine çekerken, birçok alanda şehrin ufkunu ve vizyonunu genişletecek yeni yatırımlara imza attı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2022 yılının verimli bir yıl olduğunu vurgulayarak, ulaşımdan eğitime, kültür sanattan yeşil alana, tarımdan spora kadar 1 yılda özel ve önemli yatırımları şehre kazandırdı.

17.01.2022

Başkan Büyükkılıç, kapalı duraklarda mini kitaplıktan şarj ünitelerine, internet hizmetlerinden WC’lere kadar tam donanımlı ‘kapalı durak’ projesini şehre kazandırdı.

15.02.2022

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç tarafından gündeme getirilen ve Büyükşehir Meclisi’nde kabul edilen hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar ile kirada olan üniversite öğrencilerinin su faturalarının yarısının Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması kararı büyük takdir topladı.

04.03.2022

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayseri İklim Değişikliği Uyum ve Azaltma Eylem Planlaması’na yönelik eğitim çalıştayı gerçekleştirildi.

13.03.2022

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Dünya Engelliler Günü’nde hizmete açılan ve engelleri ortadan kaldıran Türkiye’nin en geniş engelsiz yaşam merkezi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’ne 5 milyon TL değerinde 8 araçlık destekte bulundu.

18.03.2022

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanların beslenmesine yönelik ilçelere sağladığı mama desteğini sürdürüyor. Bu çerçevede 13 ilçe belediyesine toplam 13 ton mama dağıtımı gerçekleştirildi.

30.03.2022

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kütüphanesi 58. Kütüphane Haftası’nda hizmete açıldı.

02.04.2022

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan ve Akkışla’da gerçekleşen Doğalgaz Altyapı Çalışması Başlangıç Töreni’nin ardından çalışmaların hızla başlayacağını ve yılsonuna kadar toplam 250 kilometrelik çalışma sonucunda iki ilçeye doğalgazın geleceğini söyledi.

08.04.2022

Başkan Büyükkılıç, ulaşım alanında büyük kolaylık sağlayacak yeni uygulamayı basın mensuplarına uygulamalı olarak tanıttı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ulaşım kartı olmasa dahi temassız özellikli kredi ve banka kartları ile kent içi toplu ulaşımından faydalanabilmeye imkân sağlayan Toplu Ulaşıma Kredi Kartı ile Biniş ve N-Kolay Mobil Uygulama Tanıtım Töreni’ne katıldı.

11.04.2022

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever işbirliği ile yapılacak Şevki Eren Albayrak Camii, Şevki-Nurver Albayrak Kuran Kursu ve Lojman’ın temel atma törenine katıldı.

16.04.2022

Büyükşehir Belediyesi kültür envanterine yeni eklenen Kayseri Uçak Fabrikası Kitabı’nın tanıtım töreni, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in katılımı ile gerçekleştirildi.

18.04.2022

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 5.5 milyon metrekarelik bir alanda hayvancılığa nefes aldıracak, üretimin üssü olacak Beydeğirmeni Besi Bölgesi projesi çerçevesinde 10 yıl vadeyle geri ödemeli Büyükbaş Besi Çiftliği yapılacağını açıkladı.

20.04.2022

Başkan Büyükkılıç ile hayırsever Fatma-Yusuf Özkan arasında imzalar atıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile hayırsever Fatma ve Yusuf Özkan arasında Büyükşehir Belediyesi’nce modern bir şekilde projelendirilen Kedi-Köpek Evi’nin yapımına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

22.04.2022

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile birlikte Bünyan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi’nde Büyükşehir ve hayırsever işbirliği ile yapımı tamamlanan Ebekız Ana Cami’nin açılış törenine katıldı.

30.04.2022

Başkan Büyükkılıç, yeni bir projeyi daha hayata geçirerek, Büyükşehir İletişim Küresi ile hizmeti vatandaşın ayağına getirdi.

09.05.2022

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yahyalı’da Mustafa Koyuncu Fen Lisesi ve Şehit Mustafa Aydın Yatılı Bölge Okulu içerisine Büyükşehir Belediyesi’nce yaptırılan 2 ayrı halı sahanın açılış programına katıldı.

20.05.2022

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Mevlana Kütüphanesi’nin tanıtım törenine katıldı.

25.05.2022

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Koyunlar Artıyor, Meralar Şenleniyor’ projesi çerçevesinde 3 bin 200 adet küçükbaş hayvan dağıtım törenine katıldı.

04.06.2022

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından sera gazı salınımının azaltımına katkı sağlaması açısından yöntem farklılığı olarak ilk olma özelliğine sahip Park Et-Vale uygulamasının 2’nci hizmet noktası Kiçikapı Caddesi’nde açıldı.

07.06.2022

Tarihi Kentler Birliği tarafından Müze Özendirme Yarışması’nda El Sanatları ve Zanaat Müzeleri kategorisinde ödüle de layık görülen Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi açılışında konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’yi müzeler şehri yapma yönünde çalıştıklarını söyledi.

16.06.2022

Alanında dünyaca ünlü ABD’li Prof. Tim White, aralarında Türk akademisyenlerin de bulunduğu, dünyanın çeşitli üniversitelerinden bilim insanlarıyla Kayseri’ye gelerek, 7,5 milyon yıllık fosillerin bulunduğu kazı çalışmalarını ve bölgeyi yerinde inceledi.

28.06.2022

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz Caddesi ile Hulusi Akar Bulvarı üzerinde yapımı tamamlanan Kertmeler Kavşağı’nda incelemelerde bulundu.

14.07.2022

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla kentin simgelerinden olan II. Abdülhamit Han tarafından yaptırılan tarihi Saat Kulesi’nin altını irtibat merkezi olarak hizmete açtı.

14.07.2022

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Avrupa Kayserililer Birliği iş birliğinde Avrupa’daki Türkler Kayseri Buluşması açılış törenine katıldı.

25.07.2022

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaklaşık maliyeti 17 milyon 500 bin TL olan ve yapımı tamamlanan Orgeneral Eşref Bitlis Bulvarı ile Hulusi Akar Bulvarı’nın kesiştiği katlı kavşağı yerinde inceledi.

24.07.2022

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 6 bin yıllık tarihinin en büyük yatırımlarını alan Kayseri’de Toplu Açılış Töreni ile açılışını yaptığı 54 milyar TL’lik yatırımlar arasında sadece Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait 3 milyar 788 milyon TL maliyetli 111 yatırımında yer aldığını belirtti.

08.08.2022

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 69 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanırken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne 1 milyar 500 milyon TL ek bütçe verilmesi, mecliste alkışlarla kabul edildi.

11.08.2022

Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek ve Avrupalı turistler ile birlikte Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Mahallesi’nde bölgenin turizme kazandırılması amacıyla sıcak hava balonu turunu sabahın ilk saatlerinde başlatarak, “Yönümüzü Erciyes’imize, Kayseri’mize çevirdik” dedi.

22.08.2022

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği’nin işbirliğinde İncesu ilçesinin simgelerinden olan tarihi Karamustafa Paşa Külliyesi içerisinde yer alan Arasta Çarşısı, yeni yüzüne kavuştu. Arasta Çarşısı’nda cephe iyileştirme ve yenileme çalışmaları yapılırken, çarşı sabunlarla ve el işleme hasırlarla süslendi.

26.08.2022

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 9’uncu kütüphanesi olan Erkilet Kütüphanesi’nin tanıtım töreni yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kısa sürede yapımı tamamlanan Erkilet Kütüphanesi’nin Tanıtım Töreni’ne katıldı.

31.08.2022

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin işverenle iş arayanı buluşturduğu Kayseri Kariyer Merkezi projesinin kentte işverenle iş arayanı buluşturmaya devam ettiğini söyledi.

29.08.2022

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Vali Gökmen Çiçek ile birlikte Büyükşehir Belediyesi hizmetlerini getirdiği Selçuklu eseri Sultan Hanı’nı turizme açtı.

04.09.2022

Başkan Büyükkılıç’ın insan ve sağlık odaklı çölyak rahatsızlığı ve glüten duyarlılığı bulunan kişiler ile sağlıklı yaşam için glütensiz beslenmeyi tercih edeceklere yönelik kafe projesi, 1 yılda büyük ilgi gördü.

04.09.2022

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni eğitim ve öğretim yılında Büyükşehir Belediyesi’nin kapısının tüm öğrencilere açık olduğunu belirterek, “İhtiyaç sahibi 10 bin öğrencimize eğitim desteği vereceğiz, bu çerçevede öğrenci başı 4 bin TL olmak üzere toplam 40 milyon TL’lik sevgili yavrularımıza destek olacağız” dedi.

08.09.2022

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın anlamlı projeleri arasında yer alan Çamaşır Yıkama Merkezi, üniversite öğrencilerine bu yıl da büyük kolaylık sağlıyor.

14.09.2022

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’ne ait saatte 240 ton asfalt üretimi kapasiteli asfalt plentinin tanıtım programına katıldı.

21.09.2022

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Valilik işbirliğinde Yeşilhisar-Soğanlı arasındaki yolda 4 bin 200 ton asfalt kullanılırken, dünyanın en büyük şelalelerinden Kapuzbaşı Şelalesi’nin yol yapım çalışmaları da başladı.

28.09.2022

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın beraberindeki heyet ile Macaristan’daki temaslar çerçevesinde kardeş şehir Miskolc’u ziyaret etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Necmiye Büyükkılıç ve beraberindeki heyet ile Macaristan’a gitti.

29.09.2022

Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile hayata geçirilen Erciyes Üniversitesi karşısında, yatarak tedavi gören hastaların yakınları için projelendirilen sıcak, konforlu ve sosyal donanımlı Hasta Yakınları Misafirhanesi, konuklarından tam not aldı.

04.10.2022

Başkan Büyükkılıç, dijital ve modern müzecilik ile dikkat çeken Milli Mücadele Müzesi’nde Osmanlı Devleti’nin savaşa girdiğini beyan ettiği ve halkını topyekûn mücadeleye çağırdığı tarihi belgenin sergilendiğini açıkladı.

06.10.2022

Ankara’da Yerel Yönetimler ve Gençlik Projesi Yarışması’nda, ‘Değer Gençlik’ projesi ile ödüle layık görülen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

09.10.2022

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından kentte ikinci kez düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Ödül Töreni’ne katıldı.

12.10.2022

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hayırsever belediye işbirliği çerçevesinde Osman Ulubaş Eğitim Kompleksi’ne 900 metrekarelik alana sahip Spor Salonu ile destek verdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in de katıldığı açılışta, Başkan Büyükkılıç, gençlerle ve öğrencilerle bir araya geldi.

12.10.2022

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla yürütülen koyun dağıtımından tohum desteğine, traktör dağıtımından tarımsal makinalara kadar hayata geçirilen çalışmaların 3.5 yıldaki toplam tutarı 224 milyon TL’ye ulaştı.

14.10.2022

Başkan Büyükkılıç, düzenlenen imza töreninde, Azerbaycan’ın kültür başkenti olan Şuşa şehri ile kardeşliğin daim olması temennisinde bulunurken, Azerbaycan’ın Büyükelçisi Reşad Memmedov ise bugünü tarihi bir gün olarak nitelendirdi.

17.10.2022

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valiliği’nin destekleriyle Yahyalı ilçesindeki önemli turizm değerlerinden doğa harikası Kapuzbaşı Şelaleleri’nin, 24 milyon TL maliyetle yapılan bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt ile daha yakın ve ulaşımının daha güvenli olacağını ifade etti.

17.10.2022

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel gayretleri ile Felahiye ve Özvatan ilçelerinde Doğal Gaz Altyapı Çalışması Başlangıç Töreni düzenlenirken, iki ilçenin de doğal gaza erişimi için ilk kazma vuruldu.

25.10.2022

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle devam eden arkeolojik kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

24.10.2022

Başkan Büyükkılıç, her sene kendi ziyaretçi rekorunu kıran fuara yoğun ilgi gösteren tüm kitapseverlere teşekkür etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, okuyan ve okutan şehir Kayseri’de bu yıl 5’incisini düzenledikleri kitap fuarını 10 günlük süre içerisinde 935 bin 638 kişinin ziyaret ettiğini, fuarın kendi rekorunu bir kez daha kırdığını belirtti.

28.10.2022

Çevre dostu Kayseri Büyükşehir Belediyesi sonbaharda rengârenk çiçekler dikerek, kenti çiçek bahçesine dönüştürdü. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sonbahar döneminde parklar, mesire alanları, orta refüjler, meydanlar ve peyzaj alanlarına hercai menekşe, kasımpatı, sıklamen, fare kulağı, lale ve sümbül soğanı olmak üzere toplam 1 milyon 240 bin adet çiçek dikimi yapıldı.

29.10.2022

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı vizyon belgesi ile yerli ve milli otomobil TOGG ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kayseri’ye 38 adet elektrikli, yerli ve milli aracımız TOGG’umuzu alacağız, Kayseri’ye yakışır” dedi.

02.11.2022

Kayseri Büyükşehir Belediyesi UKOME Kurulu, merkez ilçeler dışında görevlendirilmiş olan ücretli öğretmenler için seyahat kartı verilmesine karar verdi. Ücretli öğretmenler, 30 gün boyunca 140 binişlik ücreti 100 TL olarak belirlenen kartı kullanacak.

05.11.2022

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilya Kent Tramvay Hattı’nın ilk tramvay aracının şehrin yollarına indiğini duyurdu.

09.11.2022

Başkan Büyükkılıç’a, yerli ve milli olarak üretilen, havuz suyu uzaktan kontrol ve izleme cihazı ve UV cihazı ile havuzları uzaktan izleyen, kontrol eden ve halkla paylaşan sistem hakkında detaylı sunum yapıldı.

17.11.2022

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu’da en eski yazılı belgelerin keşfedildiği Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü’nde, modern donanımlarla tasarlanan ve bölge hakkında bilgi vermek amacıyla hayata geçirilen Kültepe Ziyaretçi Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

19.11.2022

Yeşilhisar Millet Bahçesi’nin açılışını yapan Başkan Büyükkılıç, yapılan etkinliklerle Soğanlı ve Yeşilhisar’ın kendisinden söz ettirdiğini vurgularken, Vali Çiçek ise Büyükşehir Belediyesi’nin muazzam bir park yaptığını ifade etti.

22.11.2022

Büyükşehir Belediyesi’nin satın aldığı 12 adet körüklü otobüsler Kayseri’ye gelmeye başladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nce daha konforlu ve güvenli ulaşım için satın alınan yüksek kapasiteli 12 adet körüklü otobüslerin teslim alınmaya başlandığını açıkladı.

24.11.2022

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç’ın talimatlarıyla ilçe ve köylerde yaşayan, ulaşım konusunda sıkıntıları olan yaşlı ve engelli vatandaşlara hizmet vermek üzere, “Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği” tasarladı.

25.11.2022

Büyükşehir Belediyesi’nin Erciyes Üniversitesi Kampüsü içerisinde yapılan çevre düzenlemesi açılış törenine yağmur da engel olmadı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kampüsü içerisinde yer alan Tıp Fakültesi ile Sabancı Kültür Merkezi bölgesinde yapımı tamamlanan Çevre Düzenlemesi Açılış Programı’na katıldı.

25.11.2022

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ‘Kentsel Dönüşüm Projeleri’ bünyesinde çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Alsancak Kentsel Dönüşüm Projesi Kura Çekilişi yapıldı” dedi.

27.11.2022

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kültepe Kaniş-Karum kazı bölgesinde ‘14 Ev ve Asurlu Tüccarlar Mahallesi Projesi’ bünyesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, Asurlu tüccarların mahallesini ve sokaklarını gösteren bir çalışmanın hayata geçirileceğini belirtti.

28.11.2022

Kayadan oyma müze projesini yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, çalışmanın medeniyete ışık tutan bir proje olacağını söylerken, Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ise, dünyada benzeri olmayan müze ile Kültepe’nin 75 yıllık hayalinin gerçekleşeceğini belirtti.

29.11.2022

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Toplamda 1 milyon TL’lik Amatör Spor Kulüpleri Spor Malzemesi Dağıtım Töreni’ne katıldı.

02.12.2022

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 5 ilçenin evsel nitelikli atıklarının katı atık düzenli depolama tesisine taşınacağı Bünyan ilçesi sınırlarında hizmete açılan 30 milyon TL maliyetle yapılan ‘Bünyan Katı Atık Transfer İstasyonu’nu inceledi.

05.12.2022

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği ve Bünyan Belediyesi işbirliğinde Bünyan’da tamamlanma aşamasına gelinen ‘Kayabaşı Cam Seyir Terası’ projesinde son durumu yerinde inceledi.

07.12.2022

Büyükşehir’in ‘Çocuklarımıza İyilik Örün’ projesine ilgi her geçen büyürken, Büyükşehir tarafından şuana kadar 2 binin üzerinde ip ücretsiz olarak iyilik gönüllülerine dağıtıldı.

08.12.2022

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 572 adet konutun yapımı tüm hızıyla devam ederken, 2’nci etap projesin de projelendirme çalışmalarında sona yaklaşıldı.

09.12.2022

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 1 milyar 738 milyon 426 bin TL toplam harcamasının 1 milyar 65 milyon 889 bin TL’sini yatırıma ayırarak yüzde 61.31’lik oran ile yine Türkiye’de ilk sırada yer aldı.

16.12.2022

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, üzüm festivalleri, tarihi yapıları ve kazı çalışmaları ile son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken İncesu ilçesine adeta çıkarma yaptı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi İncesu Ayşe ve Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda basketbol ve futbol sahalarının açılışını yaptı, ilçede Büyükşehir Belediyesi ve İncesu Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen ve yapımı devam eden hizmetleri yerinde inceledi.

17.12.2022

‘Türkiye’nin Sağlık Ödülleri’ organizasyonunda finale kalan 73 proje arasında 85 binden fazla hekimin oylarıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ‘Yılın Yenilikçi Uygulaması’ ödülü verildi.

20.12.2022

Başkan Büyükkılıç, e-38’in yenilenen ara yüzü ve yeni tasarımları ile geleneksel el sanatları ürünlerini 2 farklı yabancı dil seçeneği ile uluslararası anlamda kendi sitesi aracılığı ile adını tüm dünyaya duyuracağını söyledi.

21.12.2022

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, 185 Çağrı Merkezi’nde vatandaşlarla görüştü, personel ile öğle yemeğinde buluştu.

22.12.2022

Türkiye’nin ilk uçak fabrikası olarak 1925’te kurulan ancak daha sonra kapanan TOMTAŞ, aynı isimle, kendi şehrinde yeniden hayata geçiriliyor, yarım kalan hikâye yeniden yazılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle ASFAT, TUSAŞ, TOMTAŞ Yatırım ve Erciyes Teknopark ortaklığı ile kurulacak TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş’nin Ortak Girişim Sözleşmesi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da katıldığı törenle imzalandı.

27.12.2022

İstanbul’da gerçekleşen tanıtım toplantısına katılan Başkan Büyükkılıç, Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından dünyanın en prestijli yarışlarından biri olarak kabul edilen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nın Erciyes’te yapılacağını söyledi.

30.12.2022

Erciyes Engelliler Kooperatifi müjdesi veren Vali Gökmen Çiçek, engelli vatandaşlar tarafından tüm Türkiye’ye ve dünyaya pazarlanacak muhteşem ürünlerin üretileceği bir kooperatif olacağını söylerken, Başkan Büyükkılıç da engelli vatandaşlar için engelsiz bir ortam oluşturmayı görev bildiklerini söyledi.

31.12.2022

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) vatandaşlara yönelik “Kitap Seç, Oku, Yarış, Kazan” sloganıyla ödüllü kitap okuma yarışması gerçekleştirildi.