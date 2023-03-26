Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından Muhabbet Çay Bahçesi’nde hazırlanan iftar sofrasında vatandaşlarla buluştu.

Ramazan ayını fırsat bilerek her gün vatandaşlarla kucaklaşmaya özen gösteren Başkan Büyükkılıç, KAYTUR tarafından Muhabbet Çay Bahçesi ve Büyükşehir Yemekhanesi’nde kurulan iftar sofralarında vatandaşla bir araya geldi. Kayserililerin sıcak ve samimi ilgisiyle karşılanan Başkan Büyükkılıç, tek tek masaları gezerek, vatandaşlara ‘Allah kabul etsin. Hayırlı Ramazanlar’ derken, vatandaşlar da Büyükkılıç’a, “Hoşgeldiniz başkanım, iyi ki varsınız. Allah razı olsun sizden” diye dua ettiler. Onbir ayın sultanı Ramazan ayında dayanışmanın bereketini iftar sofralarında yaşadıklarını vurgulayan Büyükkılıç, “Ramazan bolluktur, berekettir, rahmettir. Ve hepsinden önemlisi de bir sofrayı gönülden paylaşmaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak Muhabbet Çay Bahçemizde birliğimize katkı sağlamak ve bir sofrada buluşmak adına kurduğumuz iftar sofralarındaki hemşehrilerimizle hasbihal ettik” diye konuştu.

Büyükkılıç, Kocasinan ilçesinde Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki Sadıklar Camii’nde kıldığı teravih namazının ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Teravih sonrasında Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile birlikte vatandaşlara tatlı ikramında bulunan ve sohbet eden Büyükkılıç, “terevih namazını Fevzi Çakmak Mahallemizdeki Sadıklar Camii’nde eda ettik. Sağolsun Kocasinan Belediyemizin hazırladığı tatlıları ikram ederek, hemşehrilerimizle keyifli Ramazan sohbetleri gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.