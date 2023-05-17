Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gençlik Haftası çerçevesinde Gençlik Yürüyüşü’nde gençlerle buluşup, gururla Türk Bayrağı’nı taşıdı. Başkan Büyükkılıç ayrıca esnafları ziyaret edip, Millet Kıraathanesi’nde vatandaşlarla buluştu.

Hacılar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 16-19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Gençlik Yürüyüşü’ne Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve çok sayıda öğrenci katıldı.

GENÇ DOSTU BAŞKAN, GENÇLERLE TÜRK BAYRAĞI’NI TAŞIDI

Hacılar mezarlık üzerinde toplanan kalabalık, Hisarcık Caddesi’nden Cumhuriyet Meydanı’na yürürken, Başkan Büyükkılıç, yürüyüş sırasında gençlerle birlikte dev Türk bayrağını taşıdı. Gençlerin yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılanan Büyükkılıç, gençlere nasihat verip, tecrübelerini de paylaştı. Gençlerin donanımlı ve eğitimli olması için hizmetlerin süreceğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik etti.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, HACILAR’DA ESNAF ZİYARET ETTİ

Öte yandan Hacılar ilçesinde esnafları ziyaret eden ve hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç, onların istek ve taleplerini de dinledi. Esnaf ziyaretinin yanı sıra Millet Kıraathanesi’nde vatandaşlarla buluşan Büyükkılıç, “Güzel ilçemiz Hacılar’da Belediye Başkanımız Bilal Özdoğan ile birlikte Millet Kıraathanesi’nde vatandaşlarımızla sohbet ederek, esnaflarımıza da hayırlı işler temennisinde bulunduk. Bu güzel havada vatandaşlarımızla keyifli vakit geçirdik” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç’a, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da eşlik etti.