Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 4 bini aşkın öğrencinin eğitim aldığı Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri’nin yılsonu programına katılarak gençlerle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, Teknofest gençliği vurgusu yaparak, "Kütüphanelerimiz, spor tesislerimiz emrinizde. İyi ki varsınız, sizleri alnınızdan öpüyorum" dedi.

Öğrenci dostu başkan olarak nitelendirilen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezleri’nin yıl boyunca gerçekleştirdiği eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerinin sergilendiği Genç KAYMEK Yılsonu Programı’na katıldı. Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen programda mehteran gösterisinden halk oyunlarına, tiyatrodan müzik performanslarına kadar dopdolu içerikle düzenlenen etkinlik, katılımcılardan büyük beğeni topladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda gençlerin büyük bir coşkusu ile sahneye çıkan Başkan Büyükkılıç, gençlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Kayseri’mizi aidiyet duygusu ile sahiplenen sevgili gençlerimiz, sizlerin üyesi olduğu KAYMEK, 5 üniversitenin yanında 6’ncı üniversite gibi hizmet ediyor. Öğretmenlerimize ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. Bir eğitim öğretim yılının daha sonuna yaklaşıldığını kaydeden Büyükkılıç, öğrencilerin KAYMEK’ten faydalanarak daha donanımlı olduğunu belirtti. Başkan Büyükkılıç, Türk gencinin bilgiyle, donanımla, sporla, öz güven içerisinde olduğunu kaydederek, gençleri teknolojiyi daha iyi kullanmaları çağrısında bulundu. Teknofest gençliği vurgusu yapan Büyükkılıç, "KAYMEK’imizin vermiş olduğu eğitim ve mesleki donanım, geleceğinizi hazırlayacak olan bir anlayış sergileyecektir. Sizlere fırsat veriyoruz, deneme sınavlarıyla başarıdan başarıya koşmanız için gayret gösteriyoruz. İyi ki varsınız, sizleri alnınızdan öpüyorum" diye konuştu.

"Kütüphanelerimiz, spor tesislerimiz emrinizde"

KAYMEK’in Türkiye’de kendisinden söz ettiren bir kuruluş olduğunu söyleyen Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin büyük bir aile olduğuna dikkat çekerek, "Sormaya çekinmeyin, araştırmaktan korkmayın, kütüphanelerimiz, spor tesislerimiz emrinizde, sosyal içerikli projelerimizle her zaman yanınızdayız. Donanımlı ve eğitimli olun, yabancı dili ihmal etmeyin" diyerek, gençlere altın nasihatlerde bulundu. Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise Kayseri’nin bir eğitim şehri olduğunu, dünyadaki ilk tıp fakültesini barındıran kadim eğitim geleneklerine sahip bir şehir olduğunu kaydetti. Rektör Karamustafa, yediden yetmişe, sanatta, kültürde, sosyal alanlarda hizmetleriyle KAYMEK’in 6’ncı üniversite gibi eğitim verdiğini ifade ederek, Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti.

Tiyatro gösterileri, halk oyunları, bağlama ve gitar ile solo konserler, gençlerin çok yönlü gelişimini gözler önüne sererken; LGS ve YKS denemelerinde başarılı olan öğrencilere ödüller verildi. Törende öğrencilerin gururu, velilerin ise memnuniyeti dikkat çekti.