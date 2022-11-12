Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki başkanlığında Gaziantep’te gerçekleşen AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı’na katıldı. Başkan Büyükkılıç, “AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı’nı gerçekleştirdik. Ev sahipliği için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin hanımefendiye teşekkür ediyorum” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki başkanlığında Gaziantep’te gerçekleşen AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı’na katıldı. Başkan Büyükkılıç, “AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı’nı gerçekleştirdik. Ev sahipliği için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin hanımefendiye teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki başkanlığında büyükşehir belediye başkanları ve ilgili bürokratların katılımlarıyla gerçekleşen AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı Toplantısı Gaziantep’te yapıldı. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ile AK Parti İlçe Başkanları, İlçe Belediye Başkanları da katıldı.

Toplantı sonrası konuşan Başkan Büyükkılıç, ‘Birlik ve beraberlik olgusu daima bereket getiriyor’ diyerek, şöyle konuştu:

“AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı’nı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Özhaseki’nin başkanlığında gerçekleştirdik. Ev sahipliği için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin hanımefendiye teşekkür ediyorum. Bugün burada hep birlikteyiz. Birlik ve beraberlik bizim olmazsa olmazımız. Belediyelerimizin devam eden projeleri, yatırımlar hakkında ve birçok konuda istişarelerde bulunduk.”

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki başkanlığında gerçekleşen toplantıda yerel yönetimlerinde yapılması gereken çalışmalar, belediyelerin devam eden projeleri ve yatırımları gibi konular ele alındı.