Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile birlikte, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen ‘15 Temmuz Türkiye Yüzyılının Kahramanları Demokrasi Yürüyüşü’ ile ‘Türkiye Yüzyılı’nın Kahramanları Programı’na katıldı.

Kahraman Türk askerinin üniforması arkasına saklanarak hain bir darbe girişimine kalkışan FETÖ mensubu hainlerin karşısında bir milletin bayrağına ve vatanına sahip çıkarak destan yazdığı 15 Temmuz’un 7’nci yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Kayseri’de de çeşitli programlar ve etkinlikler gerçekleştirildi. Bu çerçevede, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde ‘15 Temmuz Türkiye Yüzyılının Kahramanları Demokrasi Yürüyüşü’ ve Türkiye’nin en büyük meydanlarından biri olan, 15 Temmuz 2016’da yüzbinlerin doldurduğu Cumhuriyet Meydanı’nda ‘Türkiye Yüzyılı’nın Kahramanları Programı’ düzenlendi. İlk olarak Başkan Büyükkılıç il protokolü ve vatandaşlarla birlikte Kartal Şehitliği’nde başlayıp Cumhuriyet Meydanı’nda sonra eren 15 Temmuz Türkiye Yüzyılının Kahramanları Demokrasi Yürüyüşü’ne katıldı. Yürüyüşten sona ermesiyle ‘Türkiye Yüzyılı’nın Kahramanları Programı’ 15 Temmuz Cumartesi saat 20.00’de saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Prof. Dr. Mehmet Eminay’ın gönülleri mest eden Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Kayserililerin yoğun ilgi gösterdiği program Başkan Büyükkılıç ve Bakan Özhaseki’nin yanı sıra Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Vedat Öncel, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, rektörler, İl Jandarma Komutanı Tuğgenerak Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, ilçe belediye başkanları, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, İl Müftüsü Yusuf Akkuş, müdürler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve oda başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Kayserililere hitap eden Başkan Büyükkılıç, o kahramanlık destanının üzerinden 7 yıl geçtiğini belirterek, “7 yıl önce bu meydanda, vatanına, bayrağına, devletine, Kur’an-ı’na sahip çıkan, vatan ve millet sevdalısı yiğit hemşehrilerim; selam olsun, bayrağım diyenlere. Selam olsun, vatanım diyenlere. Selam olsun, meydanlara koşanlara. Selam olsun, hainlere siper olan yüreklere. Selam olsun, anadan, yardan, serden geçenlere. Selam olsun, evladını vatana hediye eden annelere. Selam olsun, korku nedir bilmeden ölüme koşanlara. Selam olsun, Kübra Doğanaylara, Cennet Yiğitlere ve Ömer Halisdemirlere. 7 yıl geçti, o hain darbe girişiminin üzerinden. Acıların, ayrılıkların, verdiğimiz şehitlerin, tek yürek olmanın, asırlara mührünü vurmuş yüce bir millet olmanın, tüm dünyaya örnek olmanın, kısacası Türkiye olmanın, o kahramanlık destanının üzerinden tam 7 yıl geçti” diye konuştu. Tarihi şan ve şerefle dolu aziz milletin asla unutmayacağı bir destanı meydanlarda, köprülerde hep birlikte yazdıklarının altını çizen Büyükkılıç, “Bir milletin gücünü, birlik beraberlik ve dayanışmasını, yeri geldiğinde tek yürek ve tek yumruk her türlü tehdidin karşısında dimdik durabileceğini ve ezip geçebileceğini tüm dünyaya kahramanca gösterdik” dedi. Başkan Büyükkılıç, o gece Kayserililerin sel olup meydana aktığını hatırlatarak, “O gece, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emriyle milyonlar akın akın meydanlara koşarken, Kayseri’mizde de Kayseri’mizin gönül insanları sel olup akıyor, coşuyor ve bu meydanı dolduruyordu, bugün de öyle. Türkiye’nin en büyük meydanlarından biri olan Cumhuriyet Meydanı’mız hain FETÖ terörüne karşı, şanlı askerimizin üniformasını kirleten hainlerin kalkıştığı darbeye karşı Kayserili hemşehrilerimiz tek vücut oldu. Bir avuç çapulcunun kendilerini millet iradesinin üstünde gördüğü o gece, Kayserimiz ve tüm Türkiye bayrağına sımsıkı sarıldı. Bu meydanımızda yüz binlerce hemşehrimiz ben de varım dedi” şeklinde konuştu.

“Biz, o gece bayrağına el uzatanların elini kıran büyük bir millettik”

O gece Ankara, İstanbul gibi şehirlerde destanlar yazıldığına dikkat çeken Büyükkılıç, “Hemşehrilerimiz meydanları doldururken Ankara, İstanbul gibi şehirlerimizde ise vatandaşlarımız FETÖ’cü hainlere ve onları destekleyenlere karşı destanlar yazıyordu. O gece, kimimiz tankların önüne bedenini siper etti, kimimiz eline ay yıldızlı Türk Bayrağı’nı alıp, köprülerde kurşunlara göğsünü gerdi, kimimiz kırmızı bir kamyonda şoför koltuğuna oturup gençleri meydana taşıdı. Kimimiz Gazi meclisimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin hainlerce bombalandığı sırada Meclis Başkanlığı kürsüsünü korumaya aldı, kimimiz Cennet Yiğit, Kübra Doğanay olarak şehadete koştu. O gece ayrı gayrı yoktu. Cennet’te, Kübra da, Ömerler de bizdik. Biz, o gece vatanına göz dikenlerin gözünü oyan, bayrağına el uzatanların elini kıran büyük bir millettik” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükkılıç, aziz milletin elinde şanlı Türk Bayrağı ile canı pahasına Türkiye’yi karanlıktan kurtardığını kaydederek, “15 Temmuz gecesi; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu aziz millet, iradesi, azmi, cesareti ve elinde şanlı Türk Bayrağı ile canı pahasına Türkiye’yi karanlıktan kurtardı. İçimizdeki hainlerin maşa olarak kullanıldığı FETÖ darbe girişimi Türk milletinin iman dolu göğsünde söndü ve söndürüldü” dedi. Cenab-ı Allah, Cennet Yiğit’lerden, Kübra Doğanay’lardan, Ömer Halisdemir’lerden, 251 şehidimizden, bu yüce milletten sizlerden razı olsun diyen Büyükkılıç, sözlerine şöyle devam etti;

"O gece Türkiye Cumhuriyeti’nin her bir ferdi, bayrağı için, ezanı için, bağımsızlığı için adeta diyordu ki “Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli, Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli, Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.” Destanlar yazdık, bir dönüm noktası oldu. Sizlere minnettarız. İyi ki varsınız. Sizlere karşı bizler ne yapsak az.”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek da 15 Temmuz 2016 tarihinde memleketin berrak semalarını karartmak için alçak FETÖ tarafından milletin bağımsızlığına el konulmaya çalışıldığını dile getirerek, “Ancak milletimiz yediden yetmişe buna izin vermedi ve o gün Kayseri’de olduğu gibi memleketin her yerinde meydanlara koştu. O gün büyük bir destan yazıldı. Milletimiz 15 Temmuzları unutmamaya söz verdi” ifadelerinde bulundu. Konuşmaların ardından "Dombıra" adlı eserin bestecisi, Nogay halk ozanı Arslanbek Sultanbekov sahne aldı.