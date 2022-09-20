Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretleri çerçevesinde muhtarların taleplerini dinlemeye devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, bu çerçevede Felahiye ve Özvatan’da muhtarlarla istişare toplantısı yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretleri çerçevesinde muhtarların taleplerini dinlemeye devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, bu çerçevede Felahiye ve Özvatan’da muhtarlarla istişare toplantısı yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yapılan hizmetleri değerlendirmek, yapılacak yatırımları görüşmek üzere ilk olarak Felahiye ilçesine gitti. Muhtarlar toplantısı öncesi ilçeye yeni atanan Felahiye Kaymakamı Fatih Ayaz’ı makamında ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, Kaymakam Ayaz’a yeni görevinde başarılar, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Daha sonra Büyükkılıç, Felahiye ilçesinde görev yapan 17 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Felahiye Kadın ve Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Felahiye Kaymakamı Fatih Ayaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy ve daire başkanları, kurum yetkilileri ile ilçedeki mahallelerde görev yapan muhtarlar katıldı.

17 mahalle muhtarı ile bir araya gelen ve muhtarların taleplerini, önerilerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Felahiye ilçesine atanan Fatih Ayaz’a hayırlı olsun temennisinde bulunarak, “Allah’ın izniyle değerlerine bağlı onurumuz, gururumuz olan Felahiye’mize dayanışma içerisinde, Valimizle, bizlerle ve değerli başkanımızla en güzel şekliyle hizmetlerini ulaştıracak, gönüllerde de yer edecektir. Biz de onlara dua edeceğiz. Dayanışmanın elhamdülillah bereketini yaşıyoruz” dedi.

Büyükkılıç, muhtarlarla farklı zamanlarda bir araya geldiklerini hatırlatarak, “Yapılanları paylaşıyoruz, yapılacakları konuşuyoruz. Bir şeyler yapılırsa yenisi istenir. Allah’a şükürler olsun Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, uyum içerisinde 16 ilçemizi bağrımıza basarak, bir ağabey anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz. Taleplerini dinliyoruz, onların gönüllerinde yer etmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde çalışmalar yapmanın önemine değinerek şunları kaydetti:

“Allah’ın izniyle sizleri mahcup etmeyeceğimizi, ihtiyaçlarınızı gücümüzün yettiği süreç içerisinde yapacağımızı paylaşmak istiyorum. Çok şükür ekibimiz tecrübeli, en önemlisi iyi niyetli ve merhametli. Bu anlayış içerisinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar yapılan hizmetlerden dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Birliğin, beraberliğin, dayanışmanın en güzel çalışmalara ve berekete vesile olacağını bir kez daha paylaşıyorum.”

Felahiye ilçesine müjdeler veren Büyükkılıç, “Çalışmamız bereketli olsun. Doğalgaz ile ilgili bir müjde mantığında önümüzdeki haftalarda temelini atacağız. Hem Felahiye’ye hem de Özvatan’a bu çalışmamızı yapacağız. Sarıoğlan ve Akkışla’da yapıldı, gaz verme aşamasına geldi. Ayrıca 7 Ekim’de arıtma tesisinin ihalesi yapılacak, bu da bir müjdemizdir” şeklinde konuştu.

Toplantıya katılımlarından dolayı muhtarlara teşekkür eden Büyükkılıç, “Her zamanki nezakete, sahip çıkma duygusuna özellikle teşekkür ediyorum. Bir aile anlayışı içerisinde, değerli başkanımızla, kaymakamımızla, ekibimizle birlikte sizlerle yüz yüze görüşme fırsatı verip, konuları birebir değerlendirip, yapılanları paylaşıp, yapılacakları da gündemimize almak suretiyle önemli bir çalışma yaptık” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, insanların huzurunu, sağlığını, konforunu ve daha iyi imkânlarda yaşamasını sağlayacak gayretlerin içerisinde olacaklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Allah’a şükürler olsun ekibimizin samimiyeti, imkânlarımızın her zaman olduğu gibi hiçbir mazerete sığınmadan var olduğunun paylaşımı bir berekete vesile oluyor. İnsanlarımızın huzurunu, sağlığını, konforunu daha iyi imkânlarda yaşamasını sağlayacak gayretlerin içerisinde bulunacağız. Kamu hakkını gözeten, yetim hakkını gözeten, kimsesizin kimsesi olma anlayışı içerisinde çalışan bir yaklaşım sergilememizin doğru olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum.”

Felahiye ve Özvatan ilçelerinde yürütülecek doğal gaz çalışmaları için iki hafta içerisinde temel atma merasimi düzenleyeceklerini de aktaran Büyükkılıç, “İnşallah önümüzdeki iki hafta içerisinde Felahiye’mizde ve Özvatan’ımızda temel atma merasimi ile birlikte doğal gaz çalışmalarını başlatmış olacağız. Mazeret üretmeden hizmet üretmeye devam diyoruz. İyi ki varsınız diyor, her birinize, değerli muhtarlarımız, teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Felahiye’nin ardından ilçe ziyaretlerine Özvatan ile devam etti. Başkan Büyükkılıç, burada da ilçede görev yapan 13 mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

Belediye Binası Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç, muhtarları çok önemsediklerini dile getirerek, “Her zamanki sıcak, samimi yaklaşımınız ve misafirperverliğinizden dolayı ekibimiz adına teşekkür ediyoruz. Periyodik olarak muhtarlarımızla ilgili yapılan çalışmalardan birisini daha burada hayata geçiriyoruz. Amacımız, dayanışarak, yüz yüze görüşerek, varsa talep edilen konuları paylaşmak suretiyle yol almak. Muhtarlarımızı çok önemsiyoruz. Her gittiğimiz yerde onların adeta kulağımız, gözümüz, elimiz olduğunun farkındayız” ifadelerinde bulundu.

Amaçlarının hizmet getirmek olduğunun altını çizen Büyükkılıç, “Yerel de başkanımız, onun gücünün yetmediği yerde bizler, bizim gücümüzün yetmediği yerde Ankara boyutu, oradaki değerli Cumhurbaşkanımız ve Milliyetçi Hareket Partimizin Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile el ele, gönül gönüle vermek suretiyle yol alırız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Amacımız hizmet getirmek ve insanların sağlığını, huzurunu, konforunu önemseyen bir gayret içerisinde olmak. Meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz. Muhtarlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.