Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, incelemelerde bulunmak üzere ikinci depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşıladı, Elbistan’da yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, incelemelerde bulunmak üzere ikinci depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşıladı, Elbistan’da yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, depremin etkilerini azaltmak ve gerçekleşen hasarı en aza indirgemek için özverili girişimlerini ve olağanüstü gayretlerini sürdürürken, Başkan Büyükkılıç da ikinci depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yaraları sarmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Elbistan’da karşılayan Başkan Büyükkılıç, bölgede yapılan çalışmalar ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bilgiler verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Büyükkılıç’a ve Kayserililere deprem bölgesine ilk günden itibaren destek verdiklerinden dolayı teşekkür ederken, zorlukları birlik, beraberlik olmanın verdiği güçle, hep birlikte atlatacaklarını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç da ikinci depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde hayatı normale döndürmek için çalışmalarının gece gündüz demeden sürdüğünü belirterek, “Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, depremin yaralarını sarmaya, acılarımızı bir nebze de olsa dindirmeye gayret gösteriyoruz. Depremzede vatandaşlarımızı ne acılarında ne de yaşamlarını yeniden düzene koyma gayretinde yalnız bırakmıyor, tüm ekibimizle çalışmalara devam ediyoruz” diye konuştu.