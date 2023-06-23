Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin kış ve dağ turizminde merkez olma yolunda emin adımlarla ilerlemeyi sürdüren Erciyes’in yaz mevsiminde de dolu dolu faaliyetlere ev sahipliği yapacağını söyledi.

Bulutları delen zirvesi, tepesinden eksik olmayan karı ile Kayseri’nin sembolü olan ve Orta Anadolu’nun en yüksek doruğu olarak bilinen Erciyes Dağı, kış turizminin gözdesi olduğu gibi yaz mevsiminde de vatandaşların vazgeçilmez mekânı olacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin incisi Erciyes’te bu yaz uluslararası organizasyonlar ve birbirinden güzel aktivitelerin yapılacağını söyledi.

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Erciyes’imizde sadece kışın değil yazın da dolu dolu aktiviteler ve uluslararası organizasyonlar yapılacak. Bu yaz, Çadır & Karavan Kampı, ATV Gezi, Futbol Kampı, Plaj Voleybolu, Zirve Tırmanışı, Uluslararası Bisiklet Yarışı, Astro Foto, Erciyes Ultra Sky Traıl Dağ Maratonu, Erciyes Moto Fest, Gondol Gezisi, Çocuk Bisiklet Parkı ve daha birçok etkinlik düzenlenecek” diye konuştu.

Yüksek İrtifa Merkezi, gün geçtikçe yükseliyor

Ayrıca, 2 adet futbol sahası, 4 soyunma odası ve 2 buz havuzu ile hizmet veren Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde 4 sahanın da yakın zamanda hizmete sunulacağını duyuran Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Burada yapımı devam eden projelerimizde olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu, altı adet futbol sahası, atletizm pisti ve fitness merkezi olmak üzere projede 130 bin metrekare arazi üzerinde 6 adet saha, soyunma birimleri, kapalı spor salonu ve teknik hacimler yer alıyor. Bu 6 sahadan 4’ünün yapımı tamamlanarak, kısa süre içerisinde hizmet verecek. Bu merkezimizde sadece futbola değil, tüm sporlara yönelik yapacağımız çalışmalara imkân verecek şekilde hizmetlerimiz devam edecek. Öte yandan Erciyes’imiz hemen yanı başında bulunan turizm bölgesi Kapadokya’nın yanı sıra 8 farklı komşu kent ile turizm anlamında bir bütün olmaktadır. Ayrıca 8 milyon yolcu kapasiteli yeni inşa edilmekte olan hava limanımız da bu potansiyele uygun hizmet verecektir.”

Başkan Büyükkılıç, Erciyes’in potansiyelini arttırmak ve 12 ay kullanılabilir bir cazibe merkezi haline getirmek için sıcak su sondaj çalışmalarının aralıksız sürdüğünü de hatırlattı.

Erciyes’in sadece Türkiye’nin değil, dünyanın ilgisini çektiğini vurgulayan Büyükkılıç, turizmde, kültür sanatta, sanayide, ticarette cazibe merkezi olan Kayseri’nin bütün güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmaya ve gece gündüz demeden çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.