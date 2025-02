Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Erciyes Kayak Merkezi’ni ziyaret ederek yerli ve yabancı kayak tutkunları ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, kayak tutkunlarına iyi eğlenceler dilerken, vatandaşlar da Erciyes Kayak Merkezi ile ilgili beğenilerini dile getirerek Erciyes’ten övgüyle bahsetti.

Türkiye’nin incisi Erciyes Kayak Merkezi; dünya standartlarındaki, 19 mekanik tesis, 40 pist, 120 kilometre pist uzunluğunda pist uzunluğu ile 2024-2025 sezonunda yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Erciyes, yarıyıl tatilinin de etkisi ile dolup taşarken Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da kayak merkezindeki hizmetleri yakından takip ederek yerli ve yabancı kayak severlerle bir araya gelmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, Erciyes Kayak Merkezini ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, yurt içinden ve yurt dışından Erciyes’e akın eden turistlerle buluşarak, sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştirdi. Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi’nde memnuniyetin üst düzey olduğunu belirterek, "Bunların hepsi bizi keyiflendiriyor. Daha da sorumlu davranma mantığı içinde, önlemler alma yaklaşımı sergilememize vesile oluyor. Genel müdürümüze de özellikle teşekkür ediyorum, üzerine titriyor. Hakikaten, insanların mutluluğu bizim mutluluğumuz" dedi. Erciyes Kayak Merkezi’ne çeşitli şehirlerden kayak yapmak için gelen vatandaşlar merkez karşısındaki beğenilerini dile getirerek, Erciyes’ten övgüyle söz ettiler. Antalya’dan 20 yıldır Erciyes’e kayak yapmaya geldiğini ifade eden bir kayak sever, "Yıllardır aldığımız hizmetten çok memnunuz. Özelikle gençlik spor ve belediyemizden aldığımız hizmet çok güzel" derken, bir diğer kayak tutkunu ise İstanbul’dan geldiğini belirterek, "Başkanım, teşekkür ediyoruz hizmetleriniz için. İstanbul’dan geliyoruz. Müthiş bir hizmet, tebrik ederiz" ifadelerinde bulundu. Engelli çocuk annesi bir kayak sever de özellikle Erciyes’i tercih ettiğini kaydederek, "Engelli bir oğlum var. Sizin bu imkânlarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. 5 yıldır sürekli geliyoruz" dedi. Ankara’dan kayak yapmak için Erciyes’e gelen bir vatandaş da Kayserililerin güler yüzlü olduğuna vurgu yaptı. Mersin’den kayak yapmak için Erciyes’e gelen ve kayak merkezindeki deneyimlerini paylaşan Arzu Kilis, "Kayak ortamı çok güzel. Severek geliyoruz her sene. Bugün kar da güzeldi. Pistler çok güzel. Çeşit çeşit pist var; kolay, orta, zor. Bence Erciyes, en güzel kayak merkezlerinden bir tanesi" ifadelerini kullanırken minik kayak sever Bulut Kilis de "Bence de çok güzel" dedi. Büyükşehir belediyesinin Kar Adam Tesisleri’ni beğendiklerini de kaydeden Kilis, "Belediyenin tesis çok güze, kafeteryası çok güzel, geniş. Her türlü yiyecek var, o anlamda güzel. Kayak kiralama merkezleri gayret güzel. Bizim istediklerimize cevap oldular. Hepsi yardımseverdi, ben hiçbir olumsuzlukla karşılaşmadım" diye konuştu. Zeynep Sude Sırkıntı isimli kayak sever de kayak yapmayı yeni öğrendiğini belirterek, "Burası çok güzel, çok sevdim. Pistlerde çok güzel. Emeği geçenlere teşekkürler" dedi. Erciyes’e Ankara’dan gelen Mahmut Şen ise Erciyes Kayak Merkezi’nin büyük bir kazanım olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye’nin birçok kayak merkezini deneyimledim ama gerçekten buradaki hizmet kalitesi, özellikle Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal tesisinin burada çok farklı imkânlara sahip olması hem de her kesime hitap etmesi yönünden çok başarılı buldum. Bu noktada gerçekten takdir ediyorum. Büyük bir kazanım. Hem ülkemiz adına hem de Kayserili hemşehrilerimiz adına büyük bir kazanım olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu. Erciyes Kayak Merkezi’nin beklentilerinin çok üzerinde olduğunu vurgulayan Şen, "Her deneyimlediğimiz alan bizim beklentimizin çok üstünde olduğu için herhangi bir olumsuz eleştiri yapabilmeyi bırakın beklentilerimizin üzerine çıktığı için gerçekten takdir ediyorum" ifadelerinde bulundu. Bir başka kayak tutkunu Mikail Görkem de Erciyes Kayak Merkezi’nin yurt dışından da rağbet gördüğüne işaret ederek, merkezden özgüyle söz etti. Görkem, Erciyes deneyimlerini ve merkez hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle paylaştı;

"Almanya’dan geldim, Ankara’da öğrenciyim. Çok memnun kaldık. Almanya’da da gitmiştim birkaç kere ama bu şekilde olması, tesis çok hoşumuza gitti, pistler de güzel. Emeği geçenlerden Allah razı olsun, mükemmel."

Kayak merkezinde Erciyes’in güzelliklerinin keyfini yaşayan kayak tutkunlarına iyi tatiller ve iyi eğlenceler temennilerini ileten Başkan Büyükkılıç, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerle de günün anısına, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yurt içi ve yurt dışından kayak tutkunlarının gözdesi olan Erciyes Kayak Merkezi’ndeki kaliteli hizmetleri ile kayak tutkunlarından tam not alıyor.