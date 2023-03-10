Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sabah 05.28’de merkez üssü Hacılar olan 4.8 şiddetindeki deprem sonrası ilçe belediye başkanlarının katılımlarıyla değerlendirme toplantısı yaparak, açıklamalarda bulundu.

Başkan Büyükkılıç, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Kayseri’nin Hacılar ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Felahiye Belediye Başkanı Coşkun Vural ve Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan’ın katıldığı değerlendirme toplantısı yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, başkanlık toplantı salonunda yaptığı açıklamada, “Sabah 05.28 itibariyle İncesu, Hacılar bölgesinde 4.8 ya da 4.9 olarak belirtilen depremle ilgili geçmiş olsun diyoruz. An itibariyle İncesu ve Hacılar bölgesindeki geçmişte yapılmış olan eski, içi boş iki yapının dışında yıkılan herhangi bir sıkıntı söz konusu değil, herhangi bir can ile ilgili çok şükür bir sıkıntı söz konusu değil. Bir de Keykubat bölgesinde o bölgeye yakınlığı nedeniyle bir minarenin âleminde olan sıkıntı bilgisi geldi” dedi.

“Teyakkuz halinde ekiplerimizle sahadayız”

Tüm ekiplerin sahada olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, “İtfaiyemiz, altyapı kuruluşlarımız sahada, belediye ekiplerimiz, ilçelerimizin kurum ve kuruluşları sahada, AFAD’ın ekipleri de gerekli çalışmaları yaptılar. Kayserimizde çok şükür ciddi manada bir sıkıntı bizlere ulaşmadı. Biz de gerekli teyakkuz halinde ekiplerimizle tedbirleri alıp, ne yapılacağı konusunda çalışmalarımızı değerlendirip, Kayseri’mizde herkes sahasında çalışmaları sürdürmektedir” diye konuştu.

Kayseri’deki depremlerin vatandaşlarda tedirginlik oluşturduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, Kayserililere resmi makamların yapacağı açıklamaları dikkate almaları çağrısında bulunarak şunları söyledi:

“Kayseri’de 3 gün önce olan yine 4.7 ile 4.5 civarındaki deprem, 3 gün sonra da bu depremin olması ister istemez tedirginlik oluşturmaktadır. Zaten 6 Şubat’tan beri komşu il olan Kahramanmaraş’tan kaynaklı artçıların ulaşıyor olması veya gündemde olması her zaman konuşulmaktadır. Bilim adamalarının açıklamalarına göre Kayseri’miz üçüncü derece deprem kuşağında. Elbette deprem her zaman risktir. Bu konuyla tedirgin olmadan, sosyal medyada insanların kafasını karıştıran dedikodulara fırsat vermeden, resmi ağızların açıklamalarına önem vererek yaşamımızı sürdürmemiz, gerekli önlemleri almamız gerektiğini de buradan paylaşmak istiyorum.”

Büyükkılıç, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremler sonrası kentte yapılan incelemelere değinerek, “Hatırlanacağı üzere 6 Şubat sonrası Kayseri merkezimizdeki ağır hasarlı ya da orta hasarlı yapılarla ilgili incelemelerde tamamının 2000 öncesi yapılmış olan yapılar olduğunu gözlemliyoruz. 2000 sonrası deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılan yapılarla ilgili bizlere ulaşmış her hangi bir sıkıntı söz konusu olmadı. Kayseri merkezde 6 Şubat’ta olan deprem sonrasında yapılan tespitlerle ilgili Kocasinan’ımızda 3 taneydi, biri ivedi yıkıldı, 2 tane de Melikgazi’mizde sivil yapı örnekleri var. Onun dışında minarelerle ilgili daha önceden tespitleri yapılmış olan kamu binalarıyla ilgili gerekli çalışmalar sürdürülmekte” ifadelerinde bulundu.

Merkez üssü Hacılar ilçesi olan deprem sonrası yapılan incelemeler neticesinde tespit edilmiş olumsuz bir durum olmadığına dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, “Şuan itibariyle, bu sabah olan depremle ilgili hem anında yapılan incelemelerde hem de gün ışımasından sonra yapılan değerlendirmelerde gerek Valiliğimizin gerekse bizlerin tespit ettiği sıkıntı söz konusu olmadığını paylaşıyor, geçmiş olsun diyoruz” şeklinde konuştu.