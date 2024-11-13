Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi’nin önemli ihtiyaçlarından olan ve ilçenin adeta giriş kapısı niteliğinde temeli atılan Otobüs Terminali inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesi’nin her geçen gün gelişen ve büyüyen Develi ilçesine önemli yatırımı olan Otobüs Terminali’nin temeli atılırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç temelleri atılan inşaatta devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Büyükkılıç’a, inceleme esnasında Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Mustafa Türkmen ve daire başkanları eşlik etti.

Yapılan çalışmaların son durumu hakkında bilgiler alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Develi’mizde OSB çalışmaları ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor, gerek tarım gerekse çiftçilik alanında güçlü ortamların olduğunu, ticaretin önemli merkezlerinden biri olduğunu da biliyoruz. Bu açıdan Develi, eğitim açısından da önemli bir ilçe olarak bilinmektedir” dedi.

“Yapılan çalışmalar hayırlı, uğurlu olsun”

Develi’de yapılan birbirinden önemli yatırım ve hizmetlerden bahseden Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üniversiteye, yeni kurulacak OSB’ye, Erciyes Kayak Merkezi’ne yakın önemli bir lokasyonda yapılan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temeli atıldı, yaklaşık 1 sene içerisinde hayata geçecek. Yüklenici firmamıza, ekibimize, Develi Belediyemize teşekkür ediyor, kutluyorum. Her birini bağrıma basıyorum. İnşallah meydan projemizi de önümüzdeki yıl hayata geçireceğiz, ayrıca sütçülük ve hayvancılık konusunda yapılacak çalışmaları mutlaka destekleyeceğiz. Kuşaklama kanalının ihalesi yapıldı, TOKİ’mizin yaptığı çalışma da önemli ve anlamlı. Kentsel dönüşüm çalışmaları konusunda girişimlerimiz devam ediyor. Mahallelerimize etap etap doğalgazlar geliyor, Yapılan çalışmalar hayırlı, uğurlu olsun.”

“İnşallah çok güzel bir hizmete vesile olacak”

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlandığında Develi için önemli bir hizmeti daha hayata geçirmiş olacaklarını belirten Büyükkılıç, “Develi, Ankara, İstanbul gibi şehirlere direk boğaz köprü üzerinden ulaşımı sağlanan ilçe olmasından dolayı terminalin çok önemli olduğunun bilincindeyiz, inşallah çok güzel bir hizmete vesile olacak” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Develi’den Başkan Büyükkılıç’a teşekkür

Develi Belediye Başkanı Adem Şengül ise Başkan Büyükkılıç’a canı gönülden teşekkürlerini ve şükranlarını sunduğunu belirterek, “Develi’mizin yıllardır söz konusu olan terminal binamız başladı, temeli atıldı. Memduh başkanımız da buraya kadar gelip, yerinde görerek, inceleme yaptı” dedi.

Terminal hakkında teknik bilgiler paylaşan Şengül, “İnşallah Develi’mize hayırlı, uğurlu olsun. Burası 900 metrekare zemin kapalı alanı ile 7 bin 500 metrekare alana oturmuş terminal alanı, Develi’mize yakışacak, gelişmesine katkı sağlayacak. Develi halkı adına başkanımıza teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.