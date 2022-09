Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Develi’deki 77 muhtarla bir araya gelerek istişare toplantısı yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Develi’deki 77 muhtarla bir araya gelerek istişare toplantısı yaptı.

Yapılan yatırımların değerlendirildiği, yapılacak olan hizmetlerin de istişare edildiği toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Büyükşehir Belediyesi Genel Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Bayar Özsoy, daire başkanları ve muhtarlar katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, toplantıda yaptığı konuşmada, “Develimiz ay yıldızlı Türk bayrağına vatanına milletine devletine inancına bağlı insanlardan oluşuyor. Huzur ilçesi ve beldesi olarak tanımlanır. Bizlerde bizi seven, bizlere güvenen hemşerilerimize layık olma yönünde gayret gösteriyoruz. Birbirimizin kadrini kıymetini bilelim. İnşallah birbirimize sahip çıkalım” dedi. Başkan Büyükkılıç, mahallelerdeki sorunları çözerek muhtarların başını dik tuttuklarını dile getirerek, “Mahallelerimizde sizler bizim elimiz, ayağımız, temsilcimiz, canımız, ciğerimizsiniz. Allah’ın izniyle birbirimize sahip çıkacağız. Sizler bizlere sorunları taşıyorsunuz, bizler de onu gidermek suretiyle sizlerin başını dik tutuyoruz, bizler de dua alıyoruz. Olayı böyle görüyoruz” dedi.

Muhtarların kendisinin uç beyi olduğunu ve hizmetleri muhtarların eliyle ulaştırdığını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da, “Muhtarlarımızla birlik ve uyum içinde Develimizin eksikliklerini tamamlamak için var gücümüzle gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu hususta her zaman bizlerin destekçisi olan gerek tecrübesi ve birikimiyle gerekse ekip ve ekipman desteği ile Develimiz için üretilen her hizmette elini taşın altına koyan kıymetli büyükşehir belediye başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyor, yapılan toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi. Develi’de her kurum ve kuruluşla tam bir uyum ve muhabbetin olduğunu belirten Kaymakam Tunç “Muhtarlarımız bizlerin eli ayağı, Develimizin nabzını onların verdiği doğru bilgilerden tutuyoruz. Bu birlik ve beraberliğin daim olmasını diliyor, hizmetlerinden dolayı büyükşehir belediye başkanımıza Develi’li hemşerilerim adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar toplantıda mahalle muhtarlarının talep ve önerilerini hem yazılı olarak not aldı hem de sözlü olarak tek tek dinledi. Toplantı sonrası ilçenin ismini aldığı büyük komutan Dev Ali Türbesi’ni ziyaret edip Fatiha okuyan Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki heyet daha sonra Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi’ne ziyarette bulundu.