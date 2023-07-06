Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi Develi İslami İlimler Fakültesi tarafından düzenlenen 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet ve Şed Bağlama Töreni’ne katıldı.

Kayseri Üniversitesi Develi İslami İlimler Fakültesi tarafından düzenlenen 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet ve Şed Bağlama Töreni’ne Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, Develi Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile Kayseri Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri katıldı. Öğrencilerin sevinçlerine ortak olan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, “Kayseri’mizin, Develi’mizin güzel insanlarına ayrı ayrı minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. İnşallah sizlere layık oluruz diyoruz. Eğitim çok önemli, eğitimin kıymetini hepimiz bilmeliyiz. Üzerimize ne düşüyorsa varız. Gençlerimizi tebrik ediyor, sevincinizi paylaşıyorum” diye konuştu. Dekan Prof. Dr. Lütfullah Cebeci de İslami İlimler Fakültesi’nin ilk mezunlarını vermenin gurur ve sevincini yaşadıklarını söyledi. Prof. Dr. Cebeci, Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Her ne zaman bir talepte bulunsak, ‘hocam ne diyorsa yapın diyor. Sağ olsun, Memduh başkanım bize ayrıcalık yaptı, o da Develilidir. Bana ayrıcalık yaptı, çünkü aynı okuldan mezunuz. Özellikle başkanım başta olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Törende Kur’an-ı Kerim tilaveti de yapıldı.