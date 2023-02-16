Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, deprem bölgelerinden kentte misafir edilen depremzedelerin kaldığı Şule Yüksel Şenler KYK Kız Öğrenci Yurdu’nu ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, depremzede çocuklarla yakından ilgilendi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, deprem bölgelerinden kentte misafir edilen depremzedelerin kaldığı Şule Yüksel Şenler KYK Kız Öğrenci Yurdu’nu ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, depremzede çocuklarla yakından ilgilendi.

Kayseri, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrası, farklı şehirlerden gelen depremzedelerin yanında olmayı ve onları misafir etmeyi sürdürüyor. Depremzedelere kucak açan ve tüm imkânları seferber eden Başkan Büyükkılıç, Talas ilçesinde Şule Yüksel Şenler KYK Kız Öğrenci Yurdu’nu ziyaret ederek, burada depremzede vatandaşlara ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu. Yurtta kalan depremden etkilenen çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Büyükkılıç, depremzede vatandaşlara bir istek ve talepleri olup olmadığını sordu. Depremzedeler de Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Çok yardımcı oldunuz, Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Bir sıkıntımız yok. Allah bu felaketi kimseye göstermesin” diye dua ederken, Büyükkılıç da “Birbirimize sahip çıkacağız, yaralarımızı saracağız, birbirimize dua edeceğiz” dedi.

Büyükkılıç, yetkililerden de çalışmalar hakkında bilgiler alarak, “Şule Yüksel Şenler Kız Yurdu’nda misafir ettiğimiz depremzede kardeşlerimizi ziyaret ettik. Hamdolsun burada kalan vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için devletimizin tüm kurumlarıyla koordineli bir şekilde çalışıyoruz” diye konuştu.

“DAYANIŞMA VAKTİ”

Birliğin, beraberliğin bugünlerde adeta ilaç olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Bizim tek gayemiz depremzede kardeşlerimizin yüzlerinde bir nebze de olsa bir tebessüm oluşturabilmek ve rahat bir şekilde hayatlarını devam ettirebilmelerine katkı sağlamaktır” dedi. Bugünlerin dayanışma, birlik ve beraberlik günleri olduğuna vurgu yapan Büyükkılıç, “Dayanışma vakti. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde yaraları sarıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi üstümüze ne düşüyorsa yapıyoruz ve inşallah yapmaya da devam edeceğiz. Bu kadim milletin güzel insanlarıyla hep birlikte bu zorlu süreci de aşacağız” ifadelerini kullandı.