Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Kocasinan Kadın Kolları tarafından Hataylı depremzede çocukların yararına düzenlenen panayırı ziyaret etti.

AK Parti Kayseri Kocasinan Kadın Kolları tarafından, Cumhuriyet Meydanı’nda asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen Hataylı depremzede çocukların yararına panayır düzenlendi. Yardım panayırını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tek tek ürünleri inceleyerek, emeği geçenleri tebrik etti. Başkan Büyükkılıç’ı Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen panayır girişinde AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve ekibi karşıladı. Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada; “Sizleri kutluyoruz. AK Parti’mizin kadın kolları il teşkilatımızla, ilçe teşkilatlarımızla gönül insanları, fedakâr kardeşlerimiz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Allah muhabbetimizi arttırsın, dualarınızı bekliyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç satılan ürünlerden de alarak, hem panayıra destekte bulundu hem de aldığı ürünlerden vatandaşlara ikram etti.