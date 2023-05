Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kayserililere hitap ettiği Büyük Kayseri Mitingi’nde konuştu.

Kayserililerin yoğun katılım gösterdiği Kayseri Cumhuriyet Meydanı’ndaki Büyük Kayseri Mitingi’nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması öncesi sahneye Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç davet edildi.

Cumhuriyet Meydanı’nda Büyük Kayseri Mitingi’nde ‘Kendisini Kayseri’ye hizmete adayan başkan’ olarak sahneye davet edilen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a, kalabalık tarafından ‘Kayseri seninle gurur duyuyor’, ‘En büyük başkan, Memduh başkan’ sloganları atıldı.

Başkan Büyükkılıç, Kayserililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı heyecanla ve Kayseri’ye yakışır şekilde karşıladığını belirterek, “Biz sizlerle gurur duyuyoruz, iyi ki varsınız. Sayın Cumhurbaşkanımızı Kayseri’mize her zamanki gibi yakışır anlayışla karşılamak suretiyle ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında vatanımızın bölünmezliği, devletimizin varlığı, inancımız, şehrimiz, ülkemiz ve insanlığa hizmet için varız diyen Kayserili hemşehrilerim sizlerle gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız, Cenab-ı Allah sizlerden razı olsun. Her zaman göğsümüzü kabarttınız, her zaman ülkemiz için varız dediniz, her zaman üretmek için varız dediniz, her zaman istihdam için varız dediniz, ihracat için varız dediniz, insanı yaşat ki devlet yaşasın dediniz. Kimsesizin kimsesi olma anlayışı içerisinde yapmış olduğumuz belediyecilik anlayışına sahip çıktınız, bizlerin her zaman yanında yer aldınız, sizlere minnettarız, sizleri sırtımızda taşısak az diye buradan paylaşıyoruz” diye konuştu.

“Türkiye sizinle gurur duyuyor”

Büyükkılıç, Kayseri’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında yer aldığını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Kayseri’miz, Sarız’ımızla, Pınarbaşı’mızla, Akkışla’mızla, Sarıoğlan’ımızla, Felahiye’mizle, Özvatan’ımızla, Bünyan’ımızla, Tomarza’mızla, Talas’ımızla, Hacılar’ımızla, Kocasinan’ımızla, Melikgazi’mizle, Yeşilhisar’ımızla, Yahyalı’mızla, Develi’mizle sizleri seviyoruz, sizlere minnettarız, bağrımıza basıyoruz. Çünkü siz bizim yüz akımız olan, insanlığın medar-ı iftiharı olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında yer aldınız. Türkiye sizinle gurur duyuyor. Cumhurbaşkanımız inanıyorum ki sizinle gurur duyuyor. Her zaman elini üzerimizden çekmedi, yaptığımız çalışmalarda her zaman yanımızda yer aldı. Kendisine minnet duyuyoruz. Cenab-ı Allah sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler versin.”

Kayseri’de projeden projeye, yatırımdan yatırıma koştuklarının altını çizen Büyükkılıç, “Allah’a şükürler olsun, vicdan içerisinde israfa fırsat vermeden, 16 ilçe belediye başkanımızla sizlere hizmet etmek için, gece gündüz demeden, Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın, milletvekillerimizin destekleriyle koşuyoruz. İnşallah aynı şekilde koşmaya devam edeceğiz” dedi.

“Nereye gittiysek, her yerde Kayseri’nin sesi geldi”

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin ticaretiyle, sanayisiyle, üretimiyle, hayırseverleriyle dikkat çektiğini belirterek, “Deprem felaketinde gece gündüz demeden koştuk, koşturduk, her zaman olduğu gibi fedakârlığımızla, insanımıza hizmet etmeyi ibadet bilen anlayışımızla bu çalışmaları yaptık. Nereye gittiysek, her yerde Kayseri’nin sesi geldi. Sizler Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin, Gevher Nesibe Sultan’ların, Hunat Hatun’ların, Mehmet Melikgazi hazretlerinin, Seyrani’lerin, Dadaloğluları’nın, Hacı Bektaş Veli hazretlerinin, Davud El Kayseri’nin evlatları, mensubusunuz. Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle Erciyes Dağı’mızın eteğinde bir, beraber, hep birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, el ele, gönül gönüle, ay yıldızlı Türk bayraklarımızla temsil etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Kayseri, bu ülkenin mihenk taşı”

Kayseri’nin bu ülkenin mihenk taşı olduğuna işaret eden Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim sevdamız hizmet sevdası, ülkemizin beka sevdası, o açıdan cumhur ittifakı olarak birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde sizlere hizmet etmeyi ibadet etme anlayışı içerisinde bir olacağız, diri olacağız, hep beraber Kayseri, hep beraber Türkiye olacağız. 4 organize sanayisiyle, 5 üniversitesi, 75 bin üniversite öğrencisiyle, eğitimde, sporda, siyasette, ticarette, hizmette, üretimde, ihracatta varız diyeceğiz. Ülkemizin her yeri ayrı bir güzel ama Kayseri ayrı bir güzel. Kayseri, bu ülkenin mihenk taşı. Siz ne yaparsanız, ülkenin sesi o şekilde gelir. Siz hak diyeceksiniz, siz bayrak diyeceksiniz, siz Recep Tayyip Erdoğan diyeceksiniz. Belediyeler olarak sizlere hizmet etmeye çalışıyoruz. Bir doktor olarak konuşuyorum, daha önceki sağlık hizmetlerini hepimiz biliyoruz. İşte Şehir Hastanesi, 1600 yataklı hizmet ediyor. Allah razı olsun."

Yapılan projeleri saymakla bitiremeyeceklerini söyleyen Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin kente hayırlı, uğurlu olmasını temenni etti.

Başkan Büyükkılıç’ın konuşması, Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran kalabalık tarafından büyük alkışlarla desteklendi.