Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin düşünce ve fikir hayatına katkı sunmak amacıyla kurulan ve binlerce vatandaşa dokunan BÜSAM bünyesindeki Şehir Akademi’de 2023 bahar dönemi kayıtlarının başladığını duyurdu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin düşünce ve fikir hayatına katkı sunmak amacıyla kurulan ve binlerce vatandaşa dokunan BÜSAM bünyesindeki Şehir Akademi’de 2023 bahar dönemi kayıtlarının başladığını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesi, her alanda ve her yaşta hayat boyu öğrenmeye özel önem veren Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında kültür, sanat ve eğitim alanında etkin ve kaliteli hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç, her dönem düzenlenen ve geleneksel hale gelen Kayserililerin de yoğun ilgisini gören Şehir Akademi atölye ve seminerlerinin 2023 Bahar Dönemi ile yine Kayserililerin hizmetinde olduğunu duyurdu.

Şehir Akademi Bahar Dönemi kayıtlarının başladığını belirten Büyükkılıç, “Kentin geleciğine yön veren bir anlayışla strateji geliştirme ve araştırma eksenli faaliyetler ortaya koymak amacıyla kurulan ve ilk günden bu yana, sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış, ilim ve irfan yuvası olmuş kadim kentin düşünce ve fikir dünyasına katkıda bulunan BÜSAM’da yeni bir dönemin kapısını aralıyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, BÜSAM Şehir Akademi’nin gördüğü ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek, “Her dönem hemşehrilerimizin akademilere gösterdikleri ilgi artıyor ve elbette ki bu da bizleri mutlu ediyor. Bu dönemde de Şehir Akademi; seminer ve atölye organizasyonlarına yine sahasında söz sahibi hocalarımızın katkıları ile devam edecek. Kayseri’de bulunan, kendisini zihinsel ve duygusal açıdan geliştirmek isteyenler için akademilerimiz dört dörtlük bir içerik ve hizmeti sunmaktadır” diye konuştu.

Kayserilileri BÜSAM Şehir Akademi’ye davet eden Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çok kıymetli akademisyenlerimizin yer alacağı ve önemli konular üzerinde duracağı böylesi zengin içeriğe sahip faaliyetler Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarıyla kolay erişilir hale gelmiştir. Şehir Akademi’ye katılarak hem kıymetini bilelim hem de destek olalım.”

Şehir Akademi güz dönemi kayıtları başladı

Son kayıt tarihi 15 Şubat olan Şehir Akademi 2023 Bahar Dönemi’nde 1’inci hafta ‘Kutsal Şehir: Kudüs’ konulu seminerde Prof. Dr. Şinasi Gündüz, 2’nci hafta ‘İslam Düşüncesi Neyi İçerir’ konulu seminerde Prof. Dr. Celal Türer, 3’üncü hafta ‘Fıkıh Bizim Netimiz Olur’ konulu seminerde Prof. Dr. Yunus Apaydın, 4’üncü hafta ‘Dünden Bugüne Kentleşme Serüvenimiz: Sorunlar ve Çözümler’ konulu seminerde Dr. Ahmet Baş ve 5’inci hafta ‘Kurumsal ve Kolektif Ritüellerin Kaybına Yeni Dindarlık Formları’ konulu seminerde Prof. Dr. Celaleddin Çelik katılımcılarla buluşacak.

Öte yandan, Şehir Okumaları Atölyesi Yusuf Yerli tarafından, Modernite ve Sanat: Doğu ve Batı Arasında Yeni Köprüler atölyesi Doç Dr. Ahmet Erdem Tozoğlu tarafından, Fotoğraf Okumaları atölyesi Dursun Çiçek tarafından, Gündelik Hayat Okumaları Doç. Dr. Aylin Yonca Gençoğlu tarafından Milli Mücadele Müzesi’nde, Film Okumaları atölyesi ise İsmail Doğu tarafından KCETAŞ Konferans Salonu’nda düzenlenecek. Katılımcılar 9 hafta sürecek atölyelerde uzman akademisyenlerden eğitimler alacak.

Katılımcılar akademi ile ilgili detaylı bilgiye www.kayseri.bel.tr sitesinde etkinlikler bölümünden ulaşabilecek.