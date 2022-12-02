Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Bünyan ziyareti çerçevesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan mini terminal, pazaryeri ve asfalt çalışmalarını denetledi, kadın kooperatifini ziyaret edip, esnaf ve vatandaşlarla da buluştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Bünyan ziyareti çerçevesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan mini terminal, pazaryeri ve asfalt çalışmalarını denetledi, kadın kooperatifini ziyaret edip, esnaf ve vatandaşlarla da buluştu.

Kayseri’deki yerel yönetim hizmetlerini sadece kent merkezi ile sınırlı tutmayan ve hiçbir ilçeyi ayrıştırmadan hizmet götüren Başkan Büyükkılıç, sık sık ziyaret ettiği ilçeler içerisinde bu kez Bünyan’a ziyarette bulundu. Bünyan’da gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen ve esnaf ile vatandaşla kucaklaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a 15 Temmuz Şehidi Cennet Yiğit’in babası Yahya Kemal Yiğit’in yanı sıra Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ve daire başkanları eşlik etti.

Büyükkılıç, Bünyan’ın ünlü gilaburusunun suyunu içerek esnafı ziyaret etti

Bünyan Çağlayan Kadın Kooperatifi üyeleri tarafından gilaburu suyu ikram edilen Büyükkılıç, kooperatifi de ziyaret ederek, üyeler ile sohbet etti, kooperatif çalışmaları hakkında bilgiler aldı ve üretimi gerçekleştirilen gilaburu reçeli, turşu gibi ürünleri de inceledi. Bünyan’da fırıncı esnafını da ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, esnaf ile sohbet ederek hayırlı bereketli işler temennisinde bulundu.

Asfalt çalışmasını inceledi

Kayseri’nin el dokuma halısı, gilaburusu ve eşsiz doğası ile ünlü ilçesi Bünyan’ın Sümer Mahallesi’nde yapımı süren ve halkın büyük memnuniyet duyduğu asfalt çalışmalarını da inceleyen Büyükkılıç, asfaltla kaplanan konforlu yolların hayırlı olmasını diledi. Başkan Büyükkılıç ayrıca mahallede dalından gilaburu da topladı. Bünyan’da yapımı tamamlanan 100 pazarcı esnafı kapasiteli kapalı pazar yerine de uğrayan Büyükkılıç, “Kayseri’mizin güzel ilçesi, gilaburusu, halısı ile bilinen Bünyan’a hizmetlerimiz de ziyaretlerimiz de sürüyor. Burada ortalama 100 pazarcı esnafımızın satış yapabileceği kapasitede bir pazaryerini hizmete açmaya başlıyoruz. Mini terminalimiz de hizmete hazır. Bünyan’ımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun” ifadelerinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, ilçe ziyareti çerçevesinde Bünyan Belediyesi’ni de ziyaret ederek, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun’dan ilçe belediyesinin çalışmaları hakkında bilgi aldı, belediye personeli ile bir araya geldi.

Büyükkılıç, ilçede vatandaşlarla bol bol fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi

İncelemelerde sırasında Büyükkılıç’a eşlik eden Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da, “Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ile ilçemiz kadın kooperatifini ziyaret ederek Kadın girişimcilerimizle bir araya geldik. Geliştirdikleri ürünleri tadarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldık. Bünyan’ımızın kadın girişimcilerine desteklerimizin sonsuz olduğunu belirtiyor, başarılı çalışmaları için her birini kutluyorum. Ayrıca yapımı tamamlanan ve yakın zamanda hizmete başlayacak olan Kapalı pazar yeri ve Mini Terminal projelerini ve ilçemizde birçok farklı bölgede gerçekleştirdiğimiz asfalt çalışmalarını Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ile birlikte inceledik. Bizlere verdiği destek ilçemize kattığı değerler için kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.