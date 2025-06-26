Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; kırsal kesimlerde yol çalışmalarının sürdüğünü belirterek, ekiplerin Bünyan’daki yerleşim yerlerini birbirine bağlayan 22 kilometrelik yolda, 100 milyon TL maliyetle 40 bin ton sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdiğini duyurdu.

Ulaşımın her türünü etkin bir şekilde kentte uygulamaya çalışan ve ulaşım altyapısını her geçen gün daha da güçlendiren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi; kent merkezinin yanı sıra kırsalda da yol yapım çalışmalarına ağırlık vermeyi sürdürüyor. Kayseri’nin kırsal mahallelerine yönelik büyük bir ulaşım yatırımı gerçekleştirdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, vatandaşlara daha iyi bir ulaşım deneyimi sunmayı hedeflediklerini belirtti. Başkan Büyükkılıç bu kapsamda, Bünyan ilçesi Karacaören, İğdecik ve Musaşeyh grup yolunda Büyükşehir Belediyesi’nin asfalt çalışmaları tamamlandığını duyurdu. Büyükkılıç, 22 kilometrelik yolda, 100 milyon TL maliyetle 40 bin ton sıcak asfalt çalışması yapıldığını vurguladı.

"Yatay çizgi çalışmaları yapılıyor, son aşamaya geldik"

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı yerinde incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Daire Başkanı Harmancı, şunları söyledi;

"Şu anda Bünyan ilçemiz sınırları içerisindeki bir grup yolunda asfalt çalışmamız tamamlandı. Bu bölgedeki halkımızın güvenli bir şekilde ulaşımlarını temin etmek için Bünyan, Karacaören, İğdecik ve Musaşeyh yolu olarak adlandırdığımız grup yolundayız. Bu bölgede geçen yıl başladığımız çalışmalarda son aşamaya geldik. Şu an itibariyle yolda yatay işaretlemelerin ve düşey işaretlemelerin yapıldığı kısımdayız. Burada Bünyan ilçemizle Kayseri-Sivas yolu üzerindeki Sultanhanı yakınlarındaki çıkış bölgesi arasındaki 22 kilometrelik güzergâhın yatay çizgi çalışmaları yapılıyor. Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için yol sıcak asfalt şeklinde yapıldı."

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Harmancı, yaklaşık olarak 40 bin ton asfalt kullanılan yolun 100 milyon TL’lik yatırım maliyeti bulunduğunu paylaşarak; "Yolun yapımı yaklaşık 40 bin ton sıcak asfalt kullanılarak gerçekleştirildi. Bunun da belediyemize maliyeti yaklaşık 100 milyon TL civarında. Halkımızın güvenli bir şekilde seyahat etmeleri, sağlıklı bir şekilde yuvalarına ulaşmaları için önemli bir yoldu. Hayırlı olsun" diye konuştu.