Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan Atatürk heykelinin yerinin değiştirilmesi ile ilgili yaptığı açıklamasında, gerekli araştırmalar sonucu yakışan bir anlayışla çalışma yaptıklarını söyleyerek, “Biz belediyeciliğin şov değil, hizmet tarafındayız” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan Atatürk heykelinin yerinin değiştirilmesi ile ilgili yaptığı açıklamasında, gerekli araştırmalar sonucu yakışan bir anlayışla çalışma yaptıklarını söyleyerek, “Biz belediyeciliğin şov değil, hizmet tarafındayız” dedi.

Çalışmalarını sorumluluk anlayışı ile yasal çerçevelerde yaptıklarını söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Biz işin yaygara, istismar boyutunda malzeme verecek bir anlayışa sahip değiliz. Biz sessiz, sedasız ve sorumluluk anlayışı içerisinde yasal çerçevede her alanda üzerimize düşeni yaparız. Bizde ideolojik belediyecilik olmaz, bizde algı belediyeciliği olmaz, bizde popülist yandaş belediyeciliği politikası olmaz. Bütün bu anlayış içerisinde ilgili yerlere dilekçemizi verdik. Böyle bir yol genişletme çalışmasının tabi sayısal olarak trafik kurallarına ve UKOME’den aldığımız kararlar doğrultusunda rakamları ilettik. Alt geçitten çıkınca oradaki ve yandan gelen araçlarla birlikte bir sıkışma olduğunu, hatta kazalar olduğunu, kaza sayısı gibi bilgilerin hepsini anlattık. 2 taraflı birer şerit yönünde bir çalışma yapacağımızı ifade ettik” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Mustafa Kemal Atatürk heykelinin taşınması için gerekli araştırmalarla yakışır bir çalışma yapıldığını söyleyerek, “Bu makul ve olması gereken bir çalışma ve talep, bunu da sessiz sedasız hayata geçirdik. Burada hepimiz için önem arz eden Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün heykeli ile ilgili de en uygun araştırma çalışması yapıldı. Hem belediyemizin önüne yakın bir yerde hem de gerçekten yakışan anlayışı içerisinde bu çalışmamızı yapıyoruz. Biz işin şov tarafında değiliz, hizmet tarafındayız” ifadelerini kullandı.