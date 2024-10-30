Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Cumhuriyet’in 101’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kayseri Valiliği himayelerinde düzenlenen 29 Ekim Resepsiyonu’na katıldı. Başkan Büyükkılıç, “Birliğimiz, beraberliğimiz en büyük gücümüz olacak” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanının 101’inci yıl dönümü dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen resepsiyona Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile katıldı.

Vali Gökmen Çiçek ile eşi Sümeyra Çiçek’in ev sahipliğinde Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenen programa, milletvekilleri, siyasi parti il başkanları, askeri erkân, emniyet ve yargı mensupları, ilçe belediye başkanları, il ve bölge müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Başkan Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, girişte davetlilerle tek tek selamlaşarak, katılımcıların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan resepsiyon, müzik konseri ve tiyatro gösterisi ile devam etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da günün anlam ve önemine binaen gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kayseri’mizin güzel insanlarıyla coşkuyla kutladığımız bayramımızla cumhur buluşuyor. Binlerce hemşehrimiz, bayrağına, devletine, milletine bağlı bir anlayış ile bu mutlu anı paylaşıyor. Birliğimiz, beraberliğimiz en büyük gücümüz olacak” dedi.

“Gece, Gündüz Demeden El Ele”

Cumhuriyet’in ilelebet yaşayacağını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Cumhuriyet’in 101’inci yılını kutlarken, gerek yerelde gerekse Ankara’da yapılan eserler ve çalışmalarla taçlandırmamız gerekiyor. Bu açıdan Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gece, gündüz demeden el ele koşturmak suretiyle üzerimize düşeni yapma yönünde gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

Davetlilerle tek tek yakından ilgilenen Başkan Büyükkılıç, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirirken, 101’inci yıl dönümü için hazırlanan özel pasta, protokol üyelerince kesildi.

Geçmişten Geleceğe Cumhuriyet’in Renkleri Özel Sergisi’ne Katıldı

Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserili Lider İş Kadınları Derneği Sanat Kooperatifi tarafından Yoğunburç’ta düzenlenen Geçmişten Geleceğe Cumhuriyet’in Renkleri 29 Ekim Özel Sergisi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Ressam Mahmut Karatoprak tarafından hazırlanan sergiyi ilgiyle gezen Başkan Büyükkılıç, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Kayserili Lider İş Kadınları Sanat Kooperatif Cumhuriyet Sergisi açılışında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, Türkiye Cumhuriyeti’nin 101’inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek, “Cumhuriyet’imizin en önemli kazanımlarından birisi hanımefendilerin adeta kendi ayakları üzerine basan, örnek ve önder olmaya çalışan bir yaklaşım sergilemelerinden dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Sergide emeği geçenlere teşekkür eden Büyükkılıç, sosyal sorumluluk projeleri konusunda da birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı.