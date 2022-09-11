Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’nin Yaz Dönemi Spor Okulları Kapanış Töreni’ne katıldı. Törende konuşan Başkan Büyükkılıç, “Sevgili gençler biz sizleri seviyoruz. Sizlere her türlü desteği verme yönünde gayret gösteriyoruz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’nin Yaz Dönemi Spor Okulları Kapanış Töreni’ne katıldı. Törende konuşan Başkan Büyükkılıç, “Sevgili gençler biz sizleri seviyoruz. Sizlere her türlü desteği verme yönünde gayret gösteriyoruz” dedi.

Yediden yetmişe tüm Kayserililere her alanda yerel yönetim hizmetlerini etkin ve kaliteli bir şekilde ulaştırmaya özen gösteren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, spor alanında takdir toplayan ve on binlerce vatandaşa spor sevgisi aşılayan Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’nin Yaz Dönemi Spor Okulları Kapanış Töreni’nde minikler ve gençlerle bir araya geldi. Anadolu Harikalar Diyarı Sukay Park’ta gerçekleştirilen törene Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, Spor A.Ş. eğitmenleri, öğrenciler ve velileri katıldı.

Büyükkılıç’ı tören alanına girişinde Spor A.Ş. Spor Okulları Öğrencileri çeşitli sportif gösterilerle karşılarken, Büyükkılıç, etkinliğe gelen Sukay Park çevresinde vatandaşlarla sohbet etti. Törende gençlerin coşkulu alkışları ile sahneye çıkan Başkan Büyükkılıç, “Sizlerin alnından öpüyorum gençler. Geleceğimiz olan gerçekten kendimizi güvende hissettiğimiz canlarımız, yavrularımız ve onların kıymetli velileri, her birinize hoş geldiniz diyorum. Yaz boyunca parklarımızı, salonlarımızı her türlü etkinliklerle şenlendirdiniz. Bizlerin adeta onur ve gurur kaynağı oldunuz. Sizleri tebrik ediyorum” dedi.

Büyükkılıç, gençlerin hem zihinsel gelişim hem bedensel gelişim açısından Spor A.Ş.’nin güvenilen, sevilen hocaları vasıtasıyla dolu dolu bir yaz dönemi geçirdiğine değinerek, “20 bin civarında yavrumuzu adeta donanımlı hale getirdik. Sayın genel müdürümüze, ekibine teşekkür ediyorum. Sizler donanımlı olur, özgüven içerisinde olursanız, bizler ülkemizin geleceğini elbette ki garanti olarak görürüz. O açıdan gelirken de değişik spor alanlarındaki etkinlikleri görünce keyif duyduk. Her yaş grubundaki yavrularımız bizleri selamladı ve yaptığı etkinliklerden bizlere enstantaneler sundu” ifadelerini kullandı.

Gençlere her türlü desteği verme yönünde gayret gösterdiklerini belirten Başkan Büyükkılıç, “Sevgili gençler biz sizleri seviyoruz. Sizlere her türlü desteği verme yönünde gayret gösteriyoruz. Gerek sportif odaklı kuruluşlarımızda, tesislerimizde, gerekse sosyal tesislerimizde yüzde 25 indirim dedik. Bu tesisler sizlerin. Biz sizlere layık olma yönünde gayret gösteriyoruz. Nezih bir ortamda, en önemlisi güvenilir bir ortamda hizmet sunuyoruz. Bizlere duyduğunuz güvenden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gençlere Kayseri’de bulunan 5 üniversitenin isimlerini soran Başkan Büyükkılıç, soruya doğru cevap veren bir öğrenciye bisiklet hediye etti. Büyükkılıç ayrıca, gençleri çok sevdiklerini ve ulaşımda abonman biletini 155 liradan 100 TL’ye indirdiklerini de hatırlatarak diğer destekleri anlattı.

On bin öğrenciye aylık 500 TL olmak üzere 8 ay boyunca, toplam 4 bin TL eğitim yardımı yapacaklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç şunları kaydetti:

“Kayseri Büyükşehir Belediyesi yani sizlerin belediyesi 10 bin öğrenciye iki dönemde tam 40 milyon para dağıtacak. İhtiyaç sahibi şartlarını taşıyan 10 bini geçerse, diyelim ki 12 bin oldu, geri çevirmek yok. Kütüphanelerimizde çay, çorba, internet bedava. 5 üniversitede her gün çorba ekmek bedava. Yavrularımızın beslenmesi için ihtiyaç sahibi ailelere bedava süt, bedava et. Kısacası bu belediye sizin belediyeniz. Biz sizlerin hizmetkârıyız, biz sizleri çok seviyoruz. Sizleri bizi sevip, seçip, güvendiğinize göre bir baba şefkatiyle sizi bağrıma basıyorum. Yokluğu gördük, yoksulluğu gördük, öğrenci hayatının ne olduğunu biliyoruz. O günlerden geldik, bugün de diyoruz ki bizim elimizden tutan olmadı. Biz ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, tüm gençleri bağrımıza basıyor, alnınızdan öpüyor, biz sizin için varız diyoruz.”

Büyükkılıç, gençlere önemli nasihatlerde bulunarak, “Bu alnı ak yüzü ak gençliği tebrik ediyorum, sporda yaptığınız çalışmalardan dolayı başarılar diliyorum. İnşallah geleceğiniz aydınlık olsun, eğitimli olun, donanımlı olun, özgüven içerisinde olun, sosyal yönünüzü geliştirin ama sosyal medyada özelinizi lütfen paylaşmayın. Sizi olumsuz alışkanlıklara bulaştırmak isteyenlere lütfen dikkat edin. Ailenizi sevin, şehrinizi sevin, ülkemizi sevin. Ay yıldızlı Türk bayrağımızı, vatanımızı, milletimizi devletimizi sevmeyi asla unutmayın” şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Başkan Büyükkılıç, Spor A.Ş. Yaz Dönemi Spor Okulları bünyesinde 15 farklı branşta eğitimlerini tamamlayan öğrencilere sertifikalarını takdim etti.

Büyükkılıç ayrıca 5. İslami Dayanışma Oyunları Kickboks müsabakalarında altı madalya kazanma başarısı gösteren Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Hayriye Türksoy Hançer’ e de plaket takdim ederek, başarılı sporcuyu tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Tören sonunda minikler, gençler ve vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Büyükkılıç, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri de kırmayarak, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.