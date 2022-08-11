Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi için kente gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a Büyükşehir Belediyesinin restore ettiği Ahi Evran Müzesi’ni gezdirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi için kente gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a Büyükşehir Belediyesinin restore ettiği Ahi Evran Müzesi’ni gezdirdi.

Kayseri’deki temasları çerçevesinde Bakan Muş’a Ahi Evran’ın kurduğu Ahilik Teşkilatı’nın beşiği Kayseri’deki Büyükşehir Belediyesinin restore ettiği Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi’ni gezdiren Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin firmalarını ziyaretinde de kendisine eşlik etti. Ziyarette Bakan Muş’a 12 farklı zanaatta yaklaşık 300 farklı eserin sergilendiği Türkiye’nin ilk esnaf sanatkar müzesi olan Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi videolu anlatım ile tanıtıldı. Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan da müze hakkında bilgiler verdi.

Ayrıca savunma sanayisinde yerli ve milli üretime destek olan Kayseri İleri Malzemeler Sanayi ve Teknoloji A.Ş.’yi (KİM) ziyaretinde Bakan Muş’a eşlik eden Büyükkılıç, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan Büyükkılıç, Bakan Muş ile Kayseri Ticaret Odası’nda (KTO) iş ve ekonomi dünyası ile istişare toplantısına da katıldı.

Bakan Muş’a ziyaretleri esnasında Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel ve Hülya Nergis Atçı, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, sivil toplum örgütü temsilcileri ile iş adamları da eşlik etti.

Ahi Evran Müzesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi ile Tarihi Kentler Birliğinin düzenlediği 6. Müze Özendirme Yarışması’nda ‘El Sanatları ve Zanaat Müzeleri’ kategorisinde ödüle değer bulunmuştu.