Avrupa Spor Şehirleri arasında 2024 yılında en iyi şehir seçilen Kayseri’nin ACES Europe tarafından kazandığı ’Altın Bayrak’ ödülü, Brüksel’deki törenin ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a takdim edildi. Başkan Büyükkılıç, “2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri ünvanı, altın bayrakla taçlandı” dedi.

2024 yılı boyunca süren spor faaliyetleriyle Avrupa’da dikkat çeken Kayseri, 2024 yılı Avrupa Spor Şehirleri arasında en iyi şehir seçildi ve "Altın Bayrak" ödülüne layık görüldü. Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) tarafından her yıl verilen bu prestijli ödül, geçtiğimiz hafta Belçika’nın Brüksel şehrindeki Avrupa Parlamentosu binasında düzenlenen törenle Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Spor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sekmen tarafından alındı. Ödül töreninin ardından, Genel Sekreter Yardımcısı ve Spor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sekmen, Brüksel’den getirdiği "Altın Bayrak"ı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a takdim etti. Kayseri’yi her alanda olduğu gibi spor alanında da hem Avrupa düzeyinde hem ülke düzeyinde ön plana çıkarma ve vatandaşları sporla buluşturma adına çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç, “Spor A.Ş.’miz bünyesindeki tesislerimizden 850 bin kişi yararlandı ve etkinliklerimize de 550 bin kişi katılmak suretiyle bizi yalnız bırakmıyorlar. Biz de onlara layık olmak için hem tesis sayısını ve kalitesini hem de proje çeşitliliğini arttırma yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Büyükkılıç, 2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri ünvanının altın bayrakla taçlandığını ifade ederek, “Son yapılan değerlendirmelerde ACES projesi bağlamında 2024 Avrupa Spor Şehri olarak Kayseri’miz belirlendi ve bu ünvan bize, altın bayrakla taçlandırılarak hediye edildi. İlgili birimlerimize ve bizi yalnız bırakmayan Kayserili hemşehrilerimize minnet duyuyor, teşekkür ediyor, onlara layık olma yönünde gayretlerimizi sürdüreceğimizi buradan ifade ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun” şeklinde konuştu. Başkan Büyükkılıç’ı makamında ziyaret ederek, altın bayrağı takdim eden Spor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sekmen ise ACES Europe Başkanı Gian Francesco Lupatelli’nin Kayseri’yi çok sevdiğini ve ödülü kazanan şehir olarak Kayseri’yi tekrar ziyaret etmek istediğini belirtti. Sekmen, geçen yıl Kayseri’ye verilen "Beyaz Bayrak" ödülünün ardından bu yıl "Altın Bayrak" ödülünü kazanmanın büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Ziyarette Spor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sekmen’e, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak da eşlik etti.