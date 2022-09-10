Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından tarım ve hayvancılık alanında üreticiye sağlanan desteklerden ‘Kayseri Kendi Yağında Kavruluyor’ projesi çerçevesinde Aspir Hasat Töreni’ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, biçerdöver kullanarak, aspir hasadını gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından tarım ve hayvancılık alanında üreticiye sağlanan desteklerden ‘Kayseri Kendi Yağında Kavruluyor’ projesi çerçevesinde Aspir Hasat Töreni’ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, biçerdöver kullanarak, aspir hasadını gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, geçtiğimiz Mart ayında ‘Kayseri Kendi Yağında Kavruluyor’ projesi çerçevesinde üreticilere yaklaşık 200 ton aspir tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. 16 ilçede 820 çiftçi ailesinin yararlandığı tohumların, 40 bin dekar alanda ekimi yapıldı. Çiftçilerin talebi üzerine Talas Koçcağız Mahallesi ve Kocasinan Yemliha Mahallesi olmak üzere 2 ilçede Aspir Soğuk Sıkım Yağ Çıkarma Tesisi kuruldu.

Daha önce dağıtımı ve ekimi yapılan aspir hasadı Talas ilçesi Koçcağız Mahallesi’nde törenle yapıldı. Aspir Hasat Günü Töreni’ne Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Dr. Veyis Yurtkulu, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, daire başkanları ve çiftçiler katıldı.

Başkan Büyükkılıç, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende yaptığı konuşmada, üreten, devletine, vatanına, milletine sevdalı çiftçilerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kayseri denilince akla ticaret gelir, sanayi gelir. Ama herkes de gördü ki elbette ticarette sanayide iyi bir noktadayız, yeter mi yetmez” dedi.

Tarım ve hayvancılık alanında ne yapılması gerekiyorsa gerek Büyükşehir Belediyesi, gerekse ilçe belediyeleri olarak dayanışma içerisinde kurum ve kuruluşlar olarak çalışmaları hızlandırdıklarını vurgulayan Büyükkılıç, “Ankara’da Sayın Cumhurbaşkanımız, insanlığın yüz akı, onurumuz olan mazlum insanların sesi olan değerli büyüğümüzle onun yol arkadaşları ve Kayseri’de de Büyükşehir belediyesi ve 16 ilçe belediyesi ile birlikte kurum ve kuruluşlarımız ile dayanışma içerisinde sizlere layık olmaya, sizlere hizmetkâr olmaya gayret ettiğimizi vurgulamak isterim” diye konuştu.

“Aspirde Türkiye’de birinci sıraya yerleşiyoruz”

Aspir üretiminin önemine işaret eden Başkan Büyükkılıç, “Aspirde Türkiye’de birinci sıraya yerleşiyor ve övünüyoruz. Buğday dağıttık, arpa, nohut, mısır dağıttık, aklınıza ne geliyorsa Büyükşehir dağıtıyor dedik. Koyun, yem bitkisi, teçhizat, donanım, makine ekipmanı dağıttık. Yeter ki üretsin, yeter ki hizmet etsin, yeter ki berekete vesile olsun dedik. Aspir konusu gerçekten önemli bir konudur. Tohum at bitmezse toprak utansın diyor, bizler tohumu tarlaya atar, görevimizi yaparız, Mevla’m da bereketlendirir” şeklinde konuştu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise “Allah devlete zeval vermesin, Büyükşehir Belediyemizin baştan beri tarım ve hayvancılık başta olmak üzere birçok konuda verdiği destek bizim kırsaldaki gücümüzü son derece arttırmaktadır. Büyükşehir Belediyemizin aspir tohumunu vermesi ve hasadındaki yağı değerlendirmesinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Bakan Kirişçi’den Kayserililere selam

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Dr. Veyis Yurtkulu da Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi ve bakan yardımcılarının selamlarını iletti.

Kayseri, Türkiye 1’incisi

Kayseri’nin aspir üretiminde Türkiye birincisi olduğunu vurgulayan Yurtkulu, yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“Bu merasime katılmamızı gerekli kılan aspir yetiştiriciliği yağlı tohumlu bitkiler konusunda son derece önemlidir. Aspir üretiminde 2022 yılında Kayseri ilimiz ne mutlu ki 1’inci sıraya yükselecek. Siz değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanımız ve kamu ile özel firma katkılarıyla 80 bin dekar ekim söz konusu. Türkiye üretimimizin yarısından fazlasını Kayseri üretiyor ve birinci sıraya yükselmiş durumda. Bakanlığımız adına emeği geçenlere teşekkürlerimi iletiyorum.”

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ise konuşmasında, ‘Kayseri Kendi Yağında Kavruluyor Projesi’nin İl Müdürlüğü proje ekibince hazırlanan ve Büyükşehir Belediyesi’nce finanse edilerek ülke ihtiyaçlarının ön plana alındığı çok özel projelerden bir tanesi olduğunu belirtti.

Kayseri’nin, Türkiye’nin en önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olduğunu dile getiren Şahin, “Hem tarımsal alan olarak baktığımızda hem de üretimde ülkemizdeki ilk on il içerisinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Kayseri, özellikle tarımsal alanda son yıllarda Bakanlık, Büyükşehir Belediyemiz ve üreticilerimizin bir araya gelerek ihtiyaçlarını belirleyip bu ihtiyaçları kaynak israfına yol açmadan üreticilerimize ulaştıran bir anlayışla çalışmalarına devam ediyor” dedi.

“Türkiye Kayseri’nin yağında kavruluyor projesine dönüştü”

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, projenin Büyükşehir Belediyesi’nin el atmasıyla Türkiye Kayseri’nin yağında kavruluyor projesine dönüştüğünü ifade ederek, “29 Mart tarihinde tohumlarımızı dağıtmıştık ve bu projeyi yaparken mütevazı bir bütçemiz vardı. Bu esnada Kayseri Kendi Yağında Kavruluyor Projesi, Büyükşehir Belediyemizin bu işe el atmasıyla Türkiye Kayseri’nin yağında kavruluyor projesine dönüştü ve bu çerçevede özellikle üretimde çok büyük bir ihtimalle ilk sıradayız. Yetiştirilen bu aspir ile hem alan hem de üretim olarak Türkiye’de ilk sıraya yerleşmiş olacağımızı kesinleştirmiştir. Projenin son üç yıl içerisinde hayata geçmesinde emeği olan başta Bakanlığımıza, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’müze, hazırladığımız ve destek talep ettiğimiz bütün projelerde proje ortağımız olan Kayseri Büyükşehir’imize ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç’a, emek veren tüm ekip arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

Koçcağız Muhtarı ve çiftçi Mehmet Kütük de Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın Türkiye’de çiftçiye destek konusunda örnek bir belediye başkanı olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından proje çerçevesinde çiftçilere dağıtılan tohumla üretilen aspir hasadı yapıldı. Başkan Büyükkılıç, biçerdöver kullanarak, aspir hasadını gerçekleştirdi.