Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 14 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Annelik sevginin, saygının, emeğin ve fedakârlığın adıdır. Şartsız sevginin, şartsız merhametin timsalidir” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, ‘dünya yolculuğumuzun en başından itibaren bizleri şefkatiyle büyüten, dualarını hiç eksik etmeyen, hayat yolculuğumuzda rehberlik eden annelerimizin bugün değil, her zaman anneliğini kutlamamız gerekiyor’ diye ifade eden Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Dünyanın en özel, en güzel ve tarifsiz hissidir annelik. Sevginin, saygının, emeğin ve fedakârlığın adıdır. Şartsız sevginin, şartsız merhametin timsalidir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) ‘Cennet annelerin ayaklarının altındadır’ diyerek annelere verilen önemi vurgulamıştır. Bunun üzerine söylenecek güzel ve özel başka bir söz yoktur. Dünyanın en kutsal ve en güçlü varlıkları annelerimizdir. Yarının büyüklerini, annelerimiz yetiştirecektir. Türk milletinin en zor zamanlarında nice kahramanlıklar yaparak, düşmana karşı dimdik duran annelerimizdir.”

Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin bu özel gününü kutlayan Büyükkılıç, bu duygu ve düşüncelerle öncelikle üzerimde büyük emekleri olan anneme ve kıymetli eşime teşekkür ediyor, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü yürekten kutluyorum. Ebediyete intikal etmiş tüm annelere de Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.