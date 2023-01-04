Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Talas İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılarak teşkilat üyeleri ile bir araya geldi. Gençlerin oluşturduğu hatıra köşesine not yazan Büyükkılıç, notunda “Gençlerimize sağlıklı, huzurlu, başarılı yıllar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Talas İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılarak teşkilat üyeleri ile bir araya geldi. Gençlerin oluşturduğu hatıra köşesine not yazan Büyükkılıç, notunda “Gençlerimize sağlıklı, huzurlu, başarılı yıllar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Talas İlçe Başkanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Fatih Üzüm, AK Parti Talas İlçe Başkanı Hasan Nuri Kuş ile teşkilat üyesi vatandaşlar katıldı.

Toplantının hayırlara vesile olmasını temenni eden Başkan Büyükkılıç, “Kıymetli teşkilat üyelerimiz ile bir araya geldik. Özellikle gençlerimizin her alanda özgüvenli bir şekilde kendilerini göstermeleri bizleri mutlu ediyor. Genciyle yaşlısıyla yediden yetmişe tüm hemşehrilerimizle şehrimiz ve ülkemiz adına birlik, beraberlik içerisinde yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Teşkilat üyesi vatandaşlarla sıcak ve samimi bir ortamda sohbet eden Büyükkılıç’a partililer de ilgi, alakası, hizmetleri ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. Başkan Büyükkılıç, gençlerin oluşturduğu AK Genç Talas Hatıra Köşesi’ni de inceleyerek ayrılan özel alana not yazdı. Büyükkılıç notunda “Gençlerimize sağlıklı, huzurlu, başarılı yıllar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Başkan Büyükkılıç, toplantının ardından partililerle ve gençlerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.