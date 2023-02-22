Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Büyükkılıç, “7269 Sayılı Kanun çerçevesinde “Acil Yıkılması Gereken Yapı” olarak belirlenen ve yıkım işlemleri Kayseri Valiliğimizce devam ettirilen yapıdaki çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldık” dedi.

Başkan Büyükkılıç’a, incelemeler esnasında Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile Genel Sekreter Hüseyin Beyhan da eşlik etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Acil Yıkılması Gereken Yapı” olarak belirlenen ve yıkım işlemleri Kayseri Valiliği’nce devam ettirilen yapıdaki çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

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