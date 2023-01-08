Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Huzur Çınarı tarafından düzenlenen 7. Evlilik Akademisi Sertifika Töreni’ne katılarak, eğitimlerini tamamlayan katılımcılarına sertifikalarını verdi. Başkan Büyükkılıç, “Eğitimlerini tamamlayan katılımcılarımızı tebrik ederim. Rabbim her birinin gönlüne göre versin” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Huzur Çınarı tarafından düzenlenen 7. Evlilik Akademisi Sertifika Töreni’ne katılarak, eğitimlerini tamamlayan katılımcılarına sertifikalarını verdi. Başkan Büyükkılıç, “Eğitimlerini tamamlayan katılımcılarımızı tebrik ederim. Rabbim her birinin gönlüne göre versin” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi’nin düzenlediği ‘Mutlu Evlilik Akademisi’ sertifika törenine katıldı. Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşen sertifika törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, daire başkanları, eğitmenler, katılımcılar ve aileleri katıldı. KAYMEK A.Ş. Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından ‘Mutlu Evlilik Akademisi’ eğitim programı düzenlendi. Dört haftalık eğitimleri kapsayan ‘Mutlu Evlilik Akademisi’nde katılımcılara evlilik kurumunun sağlıklı bir şekilde kurulması, sürdürülebilmesi ve evlilik öncesi gibi konularda eğitimler verildi. 7.’si düzenlenen ’Mutlu Evlilik Akademisi’ ile toplam 450 kişiye ulaşıldı.

“Bu çalışmalarımız gençlerimizi bilgilendirmek için yapılıyor”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, aile kurumunun önemi hakkında bilgiler vererek, gençlerin aile kurumundan uzaklaştığını ifade etti. Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu;

“Aile kurumu tabi hepimizin olmazsa olmazı. Aile kurumunun üzerine devletler, şehirler ve ülkeler bina edilir. Tabi bu alanda yapılan çalışmaları belki bazıları önemsemiyor olabilir. Ama konuşmacılarımızdan da anladığımız gibi etrafımızda arzu etmediğimiz gibi ailelerin parçalanma sürecini yaşanıyor olması gençlerimizi bir bakıma korkuya yönlendiriyor. Gençlerimiz aile kurumundan uzaklaşıyor ve sorumluluk almamaya çalışıyorlar. Halbuki tatmayan bilmez diye güzel bir tabir var. Aile kurumunu tadar, onu yaşarsa ben evlenmeye ve çocuk sahibi olmaya geç kaldım diyecektir. Bütün bunların hepsi aile kurumunu oluşturan, büyüklerimizin önderliğinde illa birlikte yaşamak önemli değil. Onunla birlikte aile kurumunu korumak. Elbette bu çalışmalarla gençlerimizi yüreklendirip, bilinçlendirmek adına güzel çalışmalar yapıyor. Bu işler sabır işi. Gerçekten ilgi işi. Aile kurumunu korumak sabır işidir.”

Başkan Büyükkılıç, katılımcılara tören sonunda katılım belgelerini dağıtarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.