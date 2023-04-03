Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, başarılı belediyecilik faaliyetlerinde ödüllerle dolu yılları geride bırakarak, gençlerden, kültür sanata, tarihten doğaya, eğitimden sağlığa kadar pek çok alandaki çalışmaları ile 4 yıla 29 ödül sığdırdı.

Başkan Büyükkılıç’ın Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldiği 31 Mart 2019’dan 31 Mart 2023’e kadar yaptığı çalışmalar, meyvesini 4 yıl boyunca aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, bakanlar, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, Üniversiteler, Türkiye Belediyeler Birliği, Tarihi Kentler Birliği ile belediyeler düzeyinde ödüller alan Büyükkılıç liderliğindeki Büyükşehir Belediyesi, 4 yılda 29 ödül aldı.

2019’DA ANLAMLI ÖDÜLLER

Başkan Büyükkılıç, 31 Mart 2019’da göreve gelirken, bu tarihten itibaren Türkiye Yazarlar Birliği’nin “2019 Yılının Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları” ödülleri çerçevesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından edebiyat dünyasına kazandırılan ‘Şehir Kültür Sanat’ Dergisi, ‘yılın dergisi’ seçildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Stratejik Araştırmalar Merkezi’ne bağlı BÜSAM Film Akademi, Rusya’nın St. Petersburg kentinde 5’incisi düzenlenen Avrupa Uluslararası Film Festivali’nde “Yuva” filmiyle en iyi kurgu kategorisinde birincilik ödülü aldı. Yine aynı yıl Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından Yılın Hayvanseveri seçildi. 2019’da İstanbul’da 6’ncı Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi’nde Büyükşehir Belediyesi, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi ile ‘En İyi Riskli Alan İlan Eden ve Uygulayan Belediye Ödülü’ kazandı.

2020’DE ÖZEL ÖDÜLLER

Başkan Büyükkılıç ile Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında yine kurum ve kuruluşlardan birbirinden özel ve anlamlı ödüller kazandı. 11. Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim ödüllerinde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kültür Sanat ve Turizm Etkinlikleri’ kategorisinde uluslararası projesiyle ‘Yılın En İyi Büyükşehir Belediye Başkanı’ seçildi. Başkan Büyükkılıç, Tarihi Kentler Birliği’nin düzenlediği “Koruma Özendirme Yarışması Ödül” Töreni’nde ise Kültür Yolu Projesi çerçevesinde Kayseri Kalesi, Meryem Ana Kilisesi-Şehir Kütüphanesi, Gazioğlu Konağı, Gömlekçioğlu Evi, Kayseri Evleri ve Jandarma Konağı projelerinden dolayı Tarihi Kentler Birliği (TKB) Jüri Özel Ödülü aldı. Başkan Büyükkılıç, 2020’de Tarihi Kentler Birliği’nin düzenlediği Müze Özendirme Yarışması Ödül Töreni’ne katılarak, Kayseri Kalesi’nin içerisine yapılan Kayseri Müzesi projesi için ‘Müze Özendirme’ ödülüne layık görüldü.

2021 YILI ÖDÜL YILI OLDU

2021 yılı ise Başkan Büyükkılıç ve Büyükşehir Belediyesi için ödül dolu bir yıl oldu. Ankara’daki Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması’nda ‘Geleceğin Mucitleri’ isimli proje ile ödüle layık görülen Büyükkılıç, ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Yine 148 AK Belediyenin 283 proje ile katılım sağladığı proje yarışmasına Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat Eğitim ve Spor Faaliyetleri dalında dereceye girerek ödül elde etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yine ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Büyükşehir Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın düzenlediği ‘2021 Verimlilik Proje Ödülleri’nde’ büyük başarı elde ederek 468 proje içerisinden olan Kayseri Ulaşım A.Ş. tarafından hazırlanan ‘Verimli Ulaşım Hatları Kurulması ve İşletmesi’ adlı projesiyle 2’ncilik ödülü kazandı. Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda Büyükşehir Belediyesi, ‘Ağırnas Yukarı Bezirhane Restorasyonu, Kent Merkezindeki Tarihi Çeşmelerin Restorasyonu, Kültepe Müzesi ve Paleontoloji Müzesi’ çalışmaları çerçevesinde jüri özel ödülü almaya hak kazandı. Pandemi döneminde Türkiye’de ilklere imza atan ve örnek uygulamaları hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 14. Prof. Dr. Feriha Öz 2021 Pandemi Ödülleri’nde Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Dünyada yerel yönetimler tarafından hayata geçirilen tek kayak merkezi olan ve Türkiye ile dünyanın gözde kayak merkezlerinden birisi olan Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi, alternatif turizm imkânları ile Avrupa Komisyonu Seçkin Destinasyonlar Ağı’nda yer almaya hak kazanarak, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç’a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy imzalı ödül belgesi verildi. 2021’de Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB), dergi izleme komisyonu tarafından 1.’si düzenlenen toplam 36 kategorideki dergi yarışmasında ‘Düşünen Şehir’e Yılın En İyi Şehir Dergisi ödülü verildi. Diğer taraftan Anadolu coğrafyasında müzeleri özendirmek ve geliştirmek amacıyla geleneksel olarak her yıl Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen ‘Müze Özendirme Yarışması’nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Uygarlığı Müzesi ile Kent Tarihi Müzeleri kategorisinde ödüle layık görüldü. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji Kulübü ve IEEE Öğrencilerinin bu yıl ilk kez düzenlediği ’Boğaziçi Çevre Ödülleri 2021’ yarışmasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ilk 3’te yer alma başarısı gösterdi.

2022’DE 11 ÖDÜL

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve ekibi 2022 yılında 11 ödül aldı. İstanbul’da her yılın 38’inci gününde kutlanan Dünya Kayserililer Günü’nde Başkan Büyükkılıç’a, KAYDER 38. Gün Ödülleri adı altında ‘Tarihi, Kültürel ve Doğal varlıklar Ödülü’ alanında özel ödül verildi. Avrupa Birliği Ajansı European ve Yeni Ekonomi Dergisi’nin 40’ıncı yayın yılı dolayısıyla düzenlediği “40. Yıl Onur Ödülleri” töreni İstanbul’da özel bir otelde yapıldı. Törende, yerel yönetimler alanında gösterdiği başarı dolayısıyla Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Başarı ve Onur Ödülü” ile ödüllendirildi. Kayseri Tabip Odası tarafından sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine gayreti ve sağlık çalışanlarına desteklerinden dolayı özel ödüle layık görülen Başkan Büyükkılıç, yine Ankara Kızılcahamam’da düzenlenen AK Parti Kültür Sanat Kongresi’nde Türkiye’de ilk olan "Medeniyetin Dehası Mimar Sinan" isimli canlı anlatımlı sanal sergisi ile ‘Yılın En İyi Yenilikçi Yaklaşım Ödülü’ne layık görüldü. Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Yeşilşehirler Fikir ve Proje Yarışması’nda hak kazandığı ödülünü Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın elinden aldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından 6’ncısı düzenlenen Müze Özendirme Yarışması’nda El Sanatları ve Zanaat Müzeleri kategorisinde Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi projesi ile ödüle layık görüldü. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın destekleri ile gerçekleşen 7. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi’nde, Oruç Reis Projesi ile “En İyi Riskli Alan İlan Eden Belediye” ödülünü aldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 12. Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri çerçecesinde KAYMEK Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) ve Şehir Kütüphanesi projeleri ile iki ayrı kategoride “Yılın Belediye Başkanı” ödülüne layık görüldü. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği’nin düzenlediği ‘Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda da tarihe sahip çıkan 7 farklı projesi ile jüri özel ödülü elde etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ELİNDEN “GENÇLİK” ÖDÜLÜ

2022’de Yerel Yönetimler ve Gençlik Projesi Yarışması’nda, ‘Değer Gençlik’ projesi ile ödüle layık görülen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. ‘Türkiye’nin Sağlık Ödülleri’ organizasyonunda da finale kalan 73 proje arasında 85 binden fazla hekimin oylarıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ‘Yılın Yenilikçi Uygulaması’ ödülü verildi. Başkan Büyükkılıç, ödülünü, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek’in elinden aldı.

BÜYÜKKILIÇ, 2023 YILINA DA ÖDÜLLERLE BAŞLADI

Yapılan yatırım ve hizmetlerin meyvesi olarak 2023 yılına da ödüllerle başlayan Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir, ilk 3 ayda iki ödül aldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kültür yayınlarından olan ve Kayserili Araştırmacı Tarihçi Yazar Mehmet Çayırdağ tarafından kaleme alınan iki ciltlik ‘Kayseri Tarihi Araştırmaları’ eseri, Türkiye Yazarlar Birliği’nin (TYB) ‘şehir’ dalında ödüle layık görüldü. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Şehirlerde İnanç Turizminin Desteklenmesi Fikir ve Proje Yarışması’nda ‘İnançlar Toprağı Kayseri’ isimli proje ile de ödüle layık görüldü.

Ödüllü Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, görev süresi içerisinde 4 yılda sadece ödül almadıklarını, Kayserililer başta olmak üzere tüm vatandaşlardan takdir, tebrik, teşekkür ve bol bol dua aldıklarını belirterek, “4 yıla sığdırdığımız bu ödüllerimizi, Kayseri’miz adına, 16 ilçemizdeki tüm belediye başkanlarımız adına, Büyükşehir Belediyemiz adına aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.