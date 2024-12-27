Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Partili ilçe belediye başkanları ile birlikte 2024 yılı projelerini değerlendirip, 2025 yılı için yeni hedefler belirledikleri bir toplantı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2024 yılında hayata geçirilen projeleri değerlendirmek ve 2025 yılı için hedefler belirlemek amacıyla AK Partili ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan katıldı. Toplantıda, 2024 yılı boyunca yapılan çalışmalar ve 2025 yılında yapılacak yatırım ile projeler masaya yatırıldı.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, “2024 yılını başarıyla tamamladık, 2025 için yeni hedeflerimiz var. Kayseri’mize ve siz değerli hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet etmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Tüm ilçe belediye başkanları ile istişare toplantılarının süreceğini kaydeden Büyükkılıç, “2024 yılında Kayseri’mizde hayata geçirdiğimiz projeleri değerlendirerek, 2025 yılı hedeflerimizi belirlemek için istişarelerde bulunduğumuz başkanlarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.