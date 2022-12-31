Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2023 yılı dolayısıyla tebrik mesajı yayımlayarak, “Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılı da olan 2023 yılında çocuklarla, gençlerle, hanımlarla, erkeklerle, ulu çınarlarımızla, 7’den 70’e sağlam adımlarla, daha güçlü yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2023 yılı dolayısıyla tebrik mesajı yayımlayarak, “Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılı da olan 2023 yılında çocuklarla, gençlerle, hanımlarla, erkeklerle, ulu çınarlarımızla, 7’den 70’e sağlam adımlarla, daha güçlü yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2023 yılının başta Kayseri ve Türkiye olmak üzere tüm insanlığa sağlık, huzur, yenilik ve esenlikler getirmesi temennisinde bulunarak, yeni yılı tebrik etti. Başkan Büyükkılıç, 2022 yılında belediyecilikte ilkleri gerçekleştiren “Kayseri Modeli Belediyecilik” anlayışıyla marka şehir imajını pekiştiren önemli yatırımlara imza attıklarını ifade etti.

Büyükkılıç, 1 yılı dolu dolu geçirdiklerini vurgulayarak, ulaşımdan altyapıya, sosyal belediyecilikten vizyon projelere kadar hemen her alanda, gerek merkezde gerekse kırsalda el değmedik yer bırakmamaya özen gösterdiklerini kaydetti.

Başkan Büyükkılıç, yeni yıl mesajında, “Akkışla’mız, Bünyan’ımız, Develi’miz, Felahiye’miz, Hacılar’ımız, İncesu’muz, Kocasinan’ımız, Melikgazi’miz, Özvatan’ımız, Pınarbaşı’mız, Sarız’ımız, Sarıoğlan’ımız, Talas’ımız, Tomarza’mız, Yahyalı’mız, Yeşilhisar’ımızla, dünya markası Erciyes’imiz ile 1 yılı daha geride bıraktık” dedi.

Başkan Büyükkılıç, ulaşımdan altyapıya, eğitimden sağlığa, tarımdan turizme, spordan kültür sanata hemen her alanda yatırım ve hizmetlerimizle Kayserililerin gönlünde taht kurduklarını vurgulayarak, 1 yıl içerisinde yapılan çalışmaları özetle şu şekilde anlattı:

“Kayseri Modeli bir yerel yönetim anlayışıyla pek çok vizyon, büyük-küçük projeyi hayata geçirerek halkımızın hizmetine sunuyoruz. Bunların örneği olarak özetle, Erciyes Kayak Merkezi’ni, Beydeğirmeni Besi Bölgesi’ni, Biyogaz Tesisi’ni, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ni, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ni, Engelsiz Yaşam Merkezi’ni, Havalimanı Yeni Terminal Binası’nı, Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhaneleri’ni, Hospice Projesi’ni, Şehir Hastanesi Yeni Tramvay Hattı ile Talas Mevlana Yeni Tramvay Hattını, Yerli ve Milli Tramvay Aracı’nı, Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nu, Sahabiye, Oruçreis ve Alsancak Kentsel Dönüşüm Projeleri’ni, Sarıoğlan, Akkışla, Felahiye ve Özvatan Dağol Gaz Altyapı Çalışmaları’nı, yeni kütüphane ve müzeleri, tarihi ve turistik dokunuşları ve daha pek çok sayamayacağımız irili ufaklı projeyi söyleyebiliriz.”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ‘yatırım lideri’ olduğunu hatırlatan Büyükkılıç, “Yüzde 61.31’lik oran ile Türkiye’deki 30 büyükşehir arasında yatırıma en çok kaynak ayıran büyükşehir belediyesi olarak bir kez daha zirvede yer aldık. Bu gurur tüm Kayseri’nindir. Bu yeni yılda da ‘durmak yok, koşmaya devam’ diyerek yine yatırımdan yatırıma koşacağız” dedi.

2022 yılına şehri tüm dünyaya tanıtmak için yatırımları hayata geçirip, kente artı değer kattıklarını söyleyen Büyükkılıç, “Endüstrisi, ticareti, sanayisi, üniversiteleri, gastronomisi tarihi ve doğal güzellikleri ile Anadolu’nun parlayan yıldızı kadim kentimiz Kayseri’yi kültür sanatın merkezi yapma yönündeki çalışmalarımız, zengin içeriklere sahip hizmetlere, yatırımlara, etkinlik ve faaliyetlerle 2022 yılında da devam etti” diye konuştu.

Bu çalışmaların meyvesi olarak başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet büyüklerinin elinden yapılan hizmetlerin ödüllendirildiğini belirten Başkan Büyükkılıç, ödüllü Büyükşehir unvanını hak ettiklerini, üretmeye, çalışmaya, yatırım ve istihdama hep birlikte el ele, gönül gönüle vermek suretiyle katkı sunmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Kayseri’nin öneminden bahseden Başkan Büyükkılıç, “Kayseri olarak, kadirşinas ve hayırsever insanımız ve tarihinden gelen engin ufku sayesinde her dönem adeta bölgede örnek, ülkede timsal olmuş, şehircilik ve belediyecilik anlamında da saygın bir duruş ortaya koymuş bir şehir olarak anılmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılı da olan 2023 yılında çocuklarla, gençlerle, hanımlarla, erkeklerle, ulu çınarlarımızla, 7’den 70’e sağlam adımlarla, daha güçlü yürümeye devam edeceğiz. Ülkemize, ay yıldızlı Türk bayrağımıza, dinimize, vatanımıza, milletimize bağlı olup, bu değerleri her zaman el üstünde tutmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, yeni yıl mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Hizmeti ibadet bilerek bu görevi yerine getirmeyi yeni yılda da sürdüreceğiz. 2023 yılı başta şehrimiz, ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya huzur, sağlık, yenilik ve esenlikler getirsin. Kayseri’mizi geleceğe taşıyacak hamlelerimizi 2023 yılında da gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu duygu, düşünce ve temennilerle yeni yılımız vatanımıza, milletimize, şehrimize, hemşehrimize hayırlar, barış, huzur ve bolluk getirsin diyor, 2022 yılında şehadete yürüyen şehitlerimize, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.”