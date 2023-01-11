Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi, altyapı kuruluşları ve ilçe belediyelerinin şehre 2022 yılında toplam 8 milyar 744 milyon 617 bin TL’lik kazanım sağladığına dikkat çekti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi, altyapı kuruluşları ve ilçe belediyelerinin şehre 2022 yılında toplam 8 milyar 744 milyon 617 bin TL’lik kazanım sağladığına dikkat çekti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen yemekli programda, 2022 yılı yatırım değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Erciyes Kardanadam Tesisleri’nde düzenlenen 2022 yılı Yatırım Değerlendirme Toplantısı’na Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve gazeteciler katıldı. 16 ilçe belediye başkanı ile el ele vererek, şehre hizmet ettiklerini dile getiren Büyükkılıç, “Kayseri güvenli bir limandır, güvenli bir şehirdir. Yerli ve milli anlayışı olan bir şehirdir. Bizi seven, seçen ve güvenen hemşerilerimize ‘önce insan’ mantığı ile daha konforlu bir ortam sunmak bizim ana ilkemizdir” dedi.

3 senedir kredi almayan belediye

3 senedir kredi almadan hizmet ettiklerini, 30 Büyükşehir arasında yatırıma en çok pay ayıran birinci sırada bir belediye olduklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Belediye başkanı olarak bugüne kadar hizmet eden tüm başkanlarımıza teşekkür ediyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyip, hayatta olanlara sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler diliyorum. Özhaseki bakanımızın da kulaklarını çınlatmadan geçemeyiz. Dünyada kendisinden söz ettiren Erciyes projesini asla göz ardı edemeyiz. Ankara’da da elimizden tuttuğu için ayrıca tüm bakan ve milletvekillerimize, uyum kültürüyle, cevval, çalışkan, hoşgörülü anlayış ile çalışan valimize teşekkür ediyorum. Her zaman onun yol ve dava arkadaşları olmaktan onur duyduğum Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bahçeli’ye teşekkür ediyorum. Birliğin, beraberliğin en güzel örnekleri sergileniyor.”

2023, Türkiye yüzyılı olacak

Başkan Büyükkılıç, 2023 yılının Türkiye Yüzyılı olacağını belirterek, vizyon projelerden olan Millet Bahçesi’nin tamamlanma aşamasına geldiğini ve seçimlerden önce açılacağını duyurdu. Yeni havalimanı terminal binasının yüzde 70’lerde olduğunu, yakın zamanda hizmete gireceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, Şehir Hastanesi önünden geçen yeni raylı sistem hattında test sürüşlerinin yapıldığını, Talas yeni raylı sistem hattının da yüzde 85’lerde olduğunu ve satın alınan yerli ve milli 11 yeni tramvay aracının 2’sinin teslim alındığını vurguladı.

Büyükkılıç’tan vizyon ve prestijli projeler

Büyükkılıç, toplantıda ulaşım alanında yol ve kavşak yapım çalışmaları, akıllı ulaşım çalışmaları, KBB trafik mobil uygulaması gibi devam eden ve tamamlanan hizmetleri sıralarken, ulaşımda vatandaşa kolaylık sağlayan projeleri de anlattı.

Hasta ve hasta yakını misafirhanesi, kapalı yüzme havuzu, çocuk kütüphanesi, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, mutfak sanatları merkezi gibi prestijli projelerden bahseden Başkan Büyükkılıç, insan ve sağlık odaklı Hospice projesi ile ödül aldıklarını hatırlattı.

Büyükkılıç, halk kütüphanesi, kent müzesi, kaykay pisti, bmx parkuru, Cumhuriyet Mahallesi cephe ve zemin düzenlemesi, Talas Mevlana ve İldem sosyal yaşam merkezleri, kedi köpek barınağı gibi önemli yatırımların da devam ettiğini söyledi.

Tarihe sahip çıkan anlayış ile arkeolojik kazıların devam ettiğine de vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, “İncesu Örenyeri’nde yapılan kazılar ile Anadolu’nun en önemli mozaiklerini yeryüzüne çıkarıyoruz. Kayseri’de bu alanda önemli bir çalışmaya imza atmış olacağız” diye konuştu.

Daha yeşil Kayseri için yapılan uygulamalar, gençlere yönelik hizmetler ve gönül belediyeciliği çalışmalarını da anlatan Büyükkılıç, Spor A.Ş., KAYMEK A.Ş. ve Erciyes A.Ş.’nin 2022 yılında gerçekleştirdikleri faaliyetlerden de bahsetti.

Mart’ta dünya Kayseri’yi naklen izleyecek

Başkan Büyükkılıç, bu sezon 3 milyon ziyaretçi beklenen Erciyes Kayak Merkezi’nde 10-12 Mart 2023 tarihlerinde uluslararası kar motoru şampiyonası yapılacağını, 90 civarında ülkenin spor kanalları ile dünyanın Kayseri’yi naklen izleyeceğini ifade etti.

Kayseri’ye 8,7 milyar TL’lik katkı

Tarım ve hayvancılıktan, kırsal hizmetlere kadar tüm ilçelere yatırım yaptıklarını söyleyen Büyükkılıç, “2022 yılında Büyükşehir Belediyesi 4 milyar, ilçe belediyelerimiz 3 milyar 477 milyon, altyapı kuruluşlarımız 1 milyar 314 milyon TL olmak üzere Kayseri bütçesine toplam 8 milyar 744 milyon 617 bin TL katkıda bulunduk. Bu hepimiz için onur ve gurur vericidir. Emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, 1 yılda 11 ödül aldıklarını hizmetten hizmete koşmaya devam edeceklerini sözlerine eklerken, gazetecilerin de sorularını cevapladı.