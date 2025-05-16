Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Fener Alayı" yürüyüşüne katıldı.

Tuna Kavşağı’ndan başlayarak Cumhuriyet Meydanı’na kadar, gençler başta olmak üzere vatandaşların ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle, gerçekleştirdiği coşkulu Fener Alayı etkinliğine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Gençlik Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile gençler başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Büyükkılıç, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Sivas Caddesi’ni dolduran vatandaşlarla birlikte Tuna Kavşağı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Coşkulu kalabalıkta gençlerin sevgi ve ilgisiyle karşılaşan Büyükkılıç, onlarla yakından ilgilenerek günün anısına bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Büyükşehir Spor A.Ş., Erva Spor Okulları ve derneklerin de katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne olurken, gençler 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu derinden yaşadı.