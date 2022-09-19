Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nicolaus Meyer Landrut, Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek ve Moldova Büyükelçisi Dmitri Croitor’u makamında ağırladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nicolaus Meyer Landrut, Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek ve Moldova Büyükelçisi Dmitri Croitor’u makamında ağırladı.

Başkan Büyükkılıç, Avrupa Birliği Parlamentosu tarafından 2002 yılından itibaren yürütülmekte olan ve dünya genelinde her yıl 16 - 22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası Kutlamaları için kente gelen 1 bakan yardımcısı ve 3 büyükelçiyi misafir etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilk olarak Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nicolaus Meyer Landrut’u daha sonra Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek ile Moldova Büyükelçisi Dmitri Croitor ve beraberindeki heyeti, başkanlık girişinde karşıladı. Başkan Büyükkılıç, çiçeklerle karşılanan misafirlerle bir süre belediye bahçesinde sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra başkanlık makamına geçen heyet, buradaki sıcak ve samimi ortamda ziyaret gerçekleştirdi. Nezaket ziyaretinde konuşan Başkan Büyükkılıç, “Sizleri tekrar şehrimizde ve özellikle belediyemizde görmekten onur duyuyoruz. Geçmişten beri dostluğumuzun pekişmeye yönelik gayretlerinin olduğunun farkındayız” dedi.

“TURİZMDE KAYSERİ’MİZİ ÖN PLANA ÇIKARMAYA BAŞLADIK”

6 bin yıllık geçmişiyle Kayseri’nin ticaret ve endüstri merkezi olduğunu belirten Büyükkılıç, “Son süreçte Erciyes Kayak Merkezimiz başta olmak üzere turizm alanındaki yapılan çalışmalarla Kayseri’mizi ön plana çıkarmaya başladık. Avrupa Birliği ile olan ticaret hacmimizin bilincindeyiz, bunu daha da geliştirme yönünde gayret göstermeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz sene Kayseri’mizin ihracatı 3 milyar 609 milyon dolar, bu sene umarız 4 milyar doları geçecek, 5 milyar dolara yönelim gözüküyor. Pandemi sürecinde krizi fırsata çevirme yaklaşımı sergileyen bir şehir olduk. Bunun da çok büyük kazanımını elde ettik” diye konuştu.

“AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI’NA EN BÜYÜK DESTEĞİ VEREN ŞEHİRİZ”

Başkan Büyükkılıç, Avrupa Hareketlilik Haftası’na en büyük desteği veren şehir olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“Kayseri gerek tramvay boyutuyla, gerekse çevreci otobüslerle, bisiklet konusundaki çalışmalarıyla, spor alanındaki yapmış olduğu etkinliklerle Avrupa Hareketlilik Haftası’na en büyük desteği veren ya da bu yönde çalışmalar yapan bir şehir olarak anılır. Tramvay hattımızı şehrimizin hem doğusunda hem batısında geliştirme yönündeki çalışmalarımız son aşamaya gelmiştir. 34 kilometre olan tramvay hattımız 48 kilometreye ulaşacak. KAYBİS diye bilinen Kayseri Büyükşehir Belediyemizin bisikletle yapmış olduğu çalışmalar da takdir toplamakta ve bu sistemi 7 değişik şehirlerde Ulaşım A.Ş. marifetiyle uyguluyoruz. Aynı zamanda yeni yapmış olduğumuz yollarda mutlaka bisiklet ile ilgili ayrı bir hat oluşturduğumuzu buradan paylaşmak isterim. Çevreci bir yaklaşım ve yeşile verdiğimiz önem ile Kayseri’mizdeki yeşil alan oranı oldukça iyi bir seviyeye gelmiş, dünya standartlarının üzerine çıkmıştır.”

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, GENÇLERE YÖNELİK PROJELERİ ANLATTI

Kayseri’nin genç ve öğrenci dostu bir şehir olarak anıldığını vurgulayan Büyükkılıç, “Bu alanda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödül almış bulunuyoruz. 5 üniversitesi, 80 bin civarında üniversite öğrencisi, 320 bin civarında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencimiz söz konusudur. Gençlerimize daha cazip hale getirecek yaşam alanı sağlamak adına onlara değişik imkânlar sunuyoruz, bütçelerine katkı sağlıyoruz, bu yöndeki projelerimiz de gençler tarafından takdir toplamaktadır. Bütçelerine karşılıksız eğitim yardımı desteği, ulaşıma yüzde 50 indirim desteği, imkânı olmayanlara ulaşım desteği, üniversite öğrencilerimizin hem harcadıkları suyun yarısının bedelini biz ödüyoruz, çamaşırlarını ücretsiz olarak yıkıyoruz. Şehir merkezinde 10 kütüphanemiz var, değişik ikramlarda bulunurken, ücretsiz internet sağlayarak, çalışmalarına sınırsız destek veriyoruz. Kısacası gençlerimizi çok seviyoruz, gerek sosyal gerekse spor tesislerimizde ayrıca yüzde 25 indirim yaparak, onları sahiplenmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin büyükşehirlerin imkânlarını sunan ama büyükşehirlerin sıkıntısını yaşatmayan bir şehir olarak kamuoyunda anılmaya başlandığını sözlerine ekledi.

“NE KADAR DİNAMİK BİR ŞEHİR OLDUĞUNUZU BİLİYORUM”

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nicolaus Meyer Landrut ise Kayseri’de tekrar bulunduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, “1 yıldan uzun süre önce gelmiştim Kayseri’ye ve o zamandan beri ne kadar dinamik bir şehir olduğunu hatırlıyorum. O zaman da ticaret odasını ziyaret etmiştim, üniversiteye gitmiştim, bazı sanayi bölgelerini gezmiştim. Dolayısıyla hem ekonomik, hem de sosyal açıdan ne kadar dinamik bir şehir olduğunuzu biliyorum” dedi.

Avrupa Hareketlilik Haftası ile ilgili konuşan Landrut, “Bugün Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde buradayım. Avrupa Hareketlilik Haftası tüm Avrupa’da binlerce şehirde kutladığımız bir hafta. Türkiye’den de birçok şehir katılıyor bu haftaya. Hepimiz aslında küresel ısınmanın ve iklim değişikliği etkilerinin farkındayız. Negatif olumsuz etkilerinin farkındayız. Sıcak hava dalgaları, yangınlar, kuraklık şeklinde görüyoruz. Hem Avrupa Birliği hem de Türkiye Paris İklim Antlaşması’nı imzaladı ve onayladı. Gerçekten iddialı hedefler ortaya koydular. Bu yüzyılın ortası ihtimaliyle karbon-nötr olmayı hedefliyorlar” şeklinde konuştu.

“TRAMVAYA BİNMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM”

Büyükelçi Nicolaus Meyer Landrut, ulaşım konusundaki alışkanlıkları değiştirmenin önemine vurgu yaparak, şunları söyledi:

“Bu hedeflere ulaşmak için ne gerekiyorsa onu yapmamız gerekiyor. İşin zor kısmı da asıl burası. Kentsel ulaşım zaten enerji tüketiminde emisyona katkıda bulunan en önemli faktörlerden biri. Avrupa’ya bakarsak karbon emisyonlarının yaklaşık yüzde 25’i tüm Avrupa’da ulaşım kaynaklı. Özellikle de kentsel ulaşım kaynaklı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ulaşım konusundaki alışkanlıklarımızı değiştirmenin önemini vurguluyoruz. Daha fazla yürümek, daha fazla toplu taşıma kullanmak. Daha fazla bisiklete binmek. Ancak kent yönetimlerinin desteği ile belediyelerin desteği ile bu dönüşümü sağlayabiliriz. Bu dönüşüm konusunda vatandaşlar arasında da farkındalığın arttırılmasına ancak kent yönetimleri, belediyeler katkıda bulunabilir. Ancak bu farkındalık artışıyla bu bahsettiğimiz alışkanlıklar değiştirilebilir. Dolayısıyla sizin anlattıklarınızdan da çok memnun kaldım. Otobüsler, tramvaylar, bisiklet yollarından bahsettiniz. Tramvaya binmek için sabırsızlanıyorum.”

Başkan Büyükkılıç, ayrıca 9 Ekim’de yaklaşık 10 bin kişinin katılacağı ulusal çapta Yarı Maratonu düzenleyeceklerini hatırlatarak, büyükelçiyi maratona davet etti.

Konuşmaların ardından günün anısına hediye takdimi yapılarak, hatıra fotoğrafı çektirildi.