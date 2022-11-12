Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil’i ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil’i ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya giden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil’i makamında ziyaret etti. Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette Kotil, Büyükkılıç’a Türkiye’nin havacılık ve uzay sanayi hakkında yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgiler aktardı. Ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan Başkan Büyükkılıç, “Türkiye Yüzyılı vizyonumuz ile geleceğimize güç katarken, havacılık ve uzay alanında başarılı çalışmalara imza atan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü’müz Prof. Dr. Temel Kotil beyefendiyi ziyaret ettik. Misafirperverlikleri için kendisine teşekkür ediyor, ülkemize güç katacak her bir aşamasını heyecanla takip ettiğimiz çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil de nazik ziyaretlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti. Kotil, Büyükkılıç’a tablo takdim etti.