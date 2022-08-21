Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sünnet olan çocukları ziyaret edip hediyelerini verdi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sünnet olan çocukları ziyaret edip hediyelerini verdi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, delikanlılığa adım atan çocukları ziyaret ederek moral verdi. Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen sünnet şöleninin ardından hastanelerde cerrahi müdahaleleri gerçekleştirilen çocukları ziyaret eden Büyükgöz, çocukların aileleriyle de sohbet etti. Çocuklarla ilgilenen Başkan Büyükgöz, onlara moral vererek hediye takdiminde bulundu. Başkan Büyükgöz, "Sünnet olan çocuklarımıza geçmiş olsun, en kısa zamanda ayaklanacak ve tatilin tadını doyasıya çıkaracaklar inşallah" dedi.