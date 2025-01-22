Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahalle sakinleri ile bir araya gelerek istek ve önerileri dinledi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleriyle birlikte Beylikbağı bölgesine geçen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilk olarak bölge esnaflarını ziyaret ederek hayırlı işler, bereketli kazançlar diledi. Esnaf ziyaretleri kapsamında önceki dönem MHP Gebze ilçe başkanı olan Ali Yalsız’a da iş yerinde misafir olan Başkan Büyükgöz, "Beylikbağı Mahallemizde kıymetli hemşerilerimiz ve esnafımızla beraberiz. Bizleri daima güler yüzüyle karşılayan kıymetli esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum. Önceki Dönem Gebze MHP İlçe Başkanımız Ali Yalsız’ı iş yerinde ziyaret ederek hayırlı işler temennimizi paylaştık. Değerli Başkanımıza nazik misafirperverliği için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Beylikbağı ve Ulus mahalle muhtarlarını da ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ardından öğlen namazını Sarı Cami’de mahalle sakinleriyle birlikte eda etti. Başkan Büyükgöz, bölge kazandırılacak olan konsept park çalışma alanlarını da denetledi. Ev ziyaretleri de yapan Başkan Büyükgöz, vatandaşlarla hasbihal ederek taleplerini, hizmetlere ilişkin görüş ve önerilerini dinledi.