Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, iftara hemşehrilerinin evine konuk olup birlikte oruç açtı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 11 ayın sultanı Ramazan ayında, hemşehrilerinin hanelerine konuk olmaya devam ediyor. Gaziler Mahallesi sakinlerinden Uğuz Ailesi’nin evine konuk olan Başkan Büyükgöz, Ayhan Uğuz ve aile fertleriyle birlikte oruç açtı. Uğuz ailesine konukseverliklerinden ötürü teşekkür eden Başkan Büyükgöz, "Bereket, mağfiret ve aynı zamanda paylaşma ayı olan Ramazan ayına bir kez daha ulaştık, hamdolsun. Önü rahmet, ortası bağışlanma ve sonu da cehennemden kurtuluş olan 11 ayın sultanı Ramazanın manevi iklimi, bizleri bu sene de sarmış durumda. Müslümanların rızıklarının da artırılacağı mübarek Ramazan ayı, paylaştıkça daha güzel. Biz de minvalde hemşehrilerimize konuk olarak Ramazan ayının güzelliklerini kıymetli vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Bizleri bu akşam hanesinde misafir eden Ayhan Uğuz ve ailesine şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin Ramazan ayını bereket ve huzur dolu geçirmesini yüce Allah’tan niyaz ederim" dedi.

Haneleri tek tek gezdi

İftarın ardından Gaziler Mahallesi sakinlerinden Gürsel Ürpekli ve ailesine misafir olan Başkan Büyükgöz, ikram edilen çay eşliğinde hane halkıyla muhabbet etti. Ürpekli ailesini ziyaretinin ardından, belediye basın yayın servisinde görevli personel Sercan Baguç’u evinde ziyaret eden Başkan Büyükgöz, geçtiğimiz günlerde operasyon geçiren Baguç’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaretin ardından teravih namazını Bilali Habeşi Cami’nde kılan Başkan Büyükgöz, namazın ardından cami cemaatiyle hasbihal etti. Tüm hemşehrilerinin, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayını tebrik eden Başkan Büyükgöz, "Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul, edilen duaları ve ibadetleri makbul eylesin inşallah. Rabbim birliktelik, dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendiği bu mübarek ayın ardından Ramazan Bayramı’na ulaştırmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.