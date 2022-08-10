Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, halk buluşmasına devam ediyor. Zinnur Büyükgöz, her hafta salı günü düzenlenen halk buluşmasında vatandaşların taleplerini alıyor, sorunlarını dinliyor. Vatandaşların isteklerini tek tek dinleyen Başkan Büyükgöz, çözüm için ilgili birim müdürlerine talimat veriyor.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, her hafta düzenlenen halk buluşmasında vatandaşların taleplerini ve sorunlarını dinledi.

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