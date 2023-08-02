Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu Üyeleri, vefat eden Tahkim Kurulu Başkanı ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç’un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

TFF Başkanı Büyükekşi’nin Artuç ailesine yaptığı ziyaretle ilgili TFF’den yapılan açıklamada, "Vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiği Mustafa Artuç’un ülkemizin yetiştirdiği en değerli hukukçulardan birisi olduğunu dile getiren Başkan Mehmet Büyükekşi, merhumun ailesine başsağlığı ve sabır diledi. Ziyaretin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, merhum Mustafa Artuç’un ailesine A Millî Takım forması takdim etti" ifadeleri kullanıldı.