Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya’da gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Toplantısı’nda, Konyalı sanayicilerin sorun ve taleplerini içeren 25 maddelik raporu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve EKK üyesi bakanlara sundu. Büyükeğen, raporda yer alan taleplerin, şehrin ekonomik kalkınması ve sanayi sektörünün gelişimi için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Toplantısı için Konya’ya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, İthalat Genel Müdürü Mehmet Azgın’a Konyalı sanayicilerden gelen sorun, talep ve önerileri içeren 25 maddelik rapor sunarak, destek istedi. Sanayicilerin taleplerini içeren rapor hakkında bilgi veren Başkan Büyükeğen, “Sanayicilerimizden bizlere gelen Konya’nın demir yolu alt yapısının güçlendirilmesi, uçak seferlerinin artırılması, yabancıların kayıtlı bir şekilde istihdamı, mesleki eğitim, ağır sanayi kollarındaki personel temininde yaşanan güçlükler, Ar-Ge ve tasarım merkezleri için destek ve teşvik sistemlerinin kurulması, KDV istisnasının ve gümrük vergisi muafiyetinin genişletilmesi, enerji verimliliği uygulamaları ve destekler, Rusya’ya yapılan ihracatta yaşanan sorunlar, ihracatta KDV beyannamesi sürelerinin hızlandırılması gibi sorunların ve taleplerin yer aldığı 25 maddelik raporumuzu Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve ilgili bakanlarımıza sunarak destek istedik” şeklinde konuştu.

Konya’nın yeni kalkınma stratejisine destek istedi

Başkan Büyükeğen ayrıca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki bakanlardan Konya’nın “İlçelerle Birlikte Topyekun Kalkınma Stratejisi”ne de destek istedi. Cumhurbaşkanı Yılmaz ve bakanlara Konya Sanayi Odası’nın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’na (TEPAV) hazırlattığı ‘Konya İçin Yeni Bir Kalkınma Stratejisi Araştırması’nı ileten Büyükeğen, şunları söyledi: “Oda olarak biz, şehrimizin yeni kalkınma stratejisinin ilçelerle birlikte topyekun kalkınma olması gerektiğini söylüyoruz. TEPAV ile birlikte yaptığımız Konya İçin Yeni Bir Kalkınma Stratejisi Araştırmamız da, Konya’mızın ilçelerle birlikte topyekun bir kalkınma stratejisi geliştirmesi gerektiğine işaret ediyor. 2’si şehir merkezinde 10 tanesi ilçelerimizde olmak üzere toplam 12 organize sanayi bölgemiz bulunuyor. Şehir merkezindeki organize sanayi bölgelerimiz neredeyse tamamen dolmuş durumda. Ancak ilçelerimizdeki OSB’lerimiz yatırımcılarını bekliyor. Biz, Konya Sanayi Odası olarak Marmara Havzası’ndan gelecek yatırımların ve Konyalı sanayicilerimizin yapacağı yeni yatırımların öncelikli adresinin ilçelerimiz olması gerektiği görüşündeyiz. Bu yeni kalkınma stratejisi, sadece ilçelerimize değil, şehrimize de büyük katkı sağlayacaktır Bu konuyu da Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ve bakanlarımıza ileterek, devletimizin desteklerini istedik.”