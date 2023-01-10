Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kocaeli’yi depreme hazırlamak benim en önemli gündemim. Bunun için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kentsel dönüşümlerin gerçekleşmesi için önemli bütçeleri kaynak olarak ayırıyoruz. Hasarlı binaların yıkılması da ayrı bir çalışmamız" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kocaeli’yi depreme hazırlamak benim en önemli gündemim. Bunun için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kentsel dönüşümlerin gerçekleşmesi için önemli bütçeleri kaynak olarak ayırıyoruz. Hasarlı binaların yıkılması da ayrı bir çalışmamız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği bünyesinde eğitim desteği alan öğrencilerle bir araya geldi. Gençlerin sorularını yanıtlayan Büyükakın, aynı zamanda tecrübelerini de anlattı. Büyükakın, "Genç arkadaşlarım, eğitim hayatınız boyunca her daim başarılı olmanızı temenni ediyorum. Toprağını tanıyan ve üreten bir gençlik, tutkuyla yaşayan ve milletine hizmet eden, bilim ve sanatla ilgilenen bir nesil ülkemizin gücüne güç katacaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak insanımızı, şehrimizi ve özellikle gençlerimizi anlıyoruz. Sizin gözünüzden dünyaya bakmaya çalışıyoruz" dedi.

"Kocaeli’yi depreme hazırlamak benim en önemli gündemim"

Büyükakın, gençlerden gelen "En önemli gündeminiz nedir" sorusunu, "Kocaeli’yi depreme hazırlamak benim en önemli gündemim. Bunun için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kentsel dönüşümlerin gerçekleşmesi için önemli bütçeleri kaynak olarak ayırıyoruz. Hasarlı binaların yıkılması da ayrı bir çalışmamız. Depreme karşı toplumumuzu bilinçlendirmek, gönüllülük anlayışını yaymak gibi çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde yanıtladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sokak hayvanların rehabilite edilmesinden eğitim çalışmalarına, güncel dünya ve siyasi meselelerinin ülkeler üzerine etkilerine kadar birçok soruyu yanıtladı.

"Düşünce dünyalarını bize açmaları çok değerliydi"

Toplantının ardından buluşmayı değerlendiren Başkan Büyükakın, "İki buçuk saati geçen toplantımızda ülkemizin farklı kentlerinden buraya gelerek eğitimlerini devam ettiren gençlerimizle buluşmaktan son derece keyif aldım ve mutlu oldum. Ülkemizde her anlamda yetişmiş gençlerin varlığı aslında geleceğimizi de teminat altına almaktır. Onlarla son derece perdesiz bir şekilde konuşmak, düşünce dünyalarını bize açmaları çok değerliydi. Bu fırsatı bize verdikleri için gençlerimize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.