Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Muhtar İbrahim Pala’nın davetiyle gittiği Bayraktar’da büyük ilgiyle karşılandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Muhtar İbrahim Pala’nın davetiyle önceki gün İzmit Bayraktar Köyü’ndeydi.

BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Başkan Büyükakın, Cem Evi başkanları ve Bayraktar sakinlerinin yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılandı. Muhtar Pala, “Bayraktar başta olmak üzere bölgemize sağladığınız her türlü destek için çok teşekkür ediyoruz. Burada Cemevleri Başkanlarımız da bulunuyor. Yalnızca günlük ihtiyaçlarımız değil, Alevi vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarını da her isteğimizi geri çevirmemenizden çok mutluyuz” dedi. Başkan Büyükakın’a ziyaret sırasında Bayraktar sakinlerinin hazırladığı ikramlar sunuldu. Birlikte yemek yenildi.

ARSLANLI ÇEŞME HEDİYE EDİLDİ

Başkan Büyükakın’a günün anısına Hacıbektaş Veli Dergahı’nda bulunan ve 1554’te yapılan Arslanlı Çeşme minyatürü de hediye edildi. Başkan Büyükakın, “Bizleri burada gönülden ve samimi şekilde karşılayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bu anlamlı buluşmaya vesile olan kıymetli muhtarımıza, Cem Evi başkanlarına ve toplantımıza katılan değerli komşularımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Toplantıya Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban, Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak ve Cem Evleri Koordinatörü Mutlu Beyaz da katıldı.