Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sherzod Abdunazarov ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Türksoy Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf’u makamında konuk etti.KOCAELİ (İGFA) - Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sherzod Abdunazarov, görüşmede 2018 yılında Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulduğunu ve 2020’de ilişkilerin "Kapsamlı Stratejik Ortaklık" seviyesine yükseltildiğini belirtti. İki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 3 milyar dolar seviyesine ulaştığı, bunun 10 milyar dolar olmasının hedeflendiğini kaydetti. Özbekistan’da faaliyet gösteren bin 900 Türk firması bulunduğu ve yatırım miktarının 1,7 milyar dolara çıktığı aktarıldı.

Türk müteahhitlerin Özbekistan’da üstlendikleri projelerin toplam değerinin ise 7,2 milyar dolar seviyesinde olduğu bilgisi verildi. İki ülke arasındaki dayanışma 6 Şubat Kahramanmaraş Depremi’nde de yaşandı. Özbekistan’ın bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin yanı sıra 700 tona yakın yardım malzemesi sevk ettiği ve 306 konut inşa ettiği ifade edildi.

Öte yandan Türk Devletleri Teşkilatı, gözlemci üyelerle birlikte 4,8 milyon km2’lik yüzölçüme, yaklaşık 174 milyonluk nüfusa, 1,6 trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi hasılaya, 1,2 trilyon dolarlık dış ticaret hacmine ve 4 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğü sahip. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türk Devletleri arasındaki dayanışmaya büyük önem verdiklerini belirten Başkan Büyükakın, ticari ve kültürel işbirliğini artırmak için üzerlerine düşen herşeyi yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini kaydetti.